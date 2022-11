Terza giornata di Mondiali Qatar 2022 oggi martedì 22 novembre. Le partite in programma sono quattro, tutte in onda in diretta sulle reti Rai, che si è assicurata i diritti esclusivi della competizione (qui il calendario completo).

A seguire trovate la programmazione dettagliata delle sfide di oggi martedì 22 novembre 2022, con orari, canali e telecronisti. Ricordiamo che tutti i match del Mondiale sono visibili anche in live streaming su RaiPlay.

Mondiali Qatar 2022, dove vedere le partite del 22 novembre

Si parte alle ore 11.00 (collegamento dalle 10.45) su Rai2 con Argentina-Arabia Saudita. La telecronaca sarà affidata a Dario Di Gennaro e Andrea Stramaccioni, con Marco Lollobrigida in studio. Alle 14.00 (collegamento dalle 13.45) sempre su Rai2 sarà la volta di Danimarca-Tunisia raccontata da Luca De Capitani e Sebino Nela. In studio Simona Rolandi e Lele Adani.

Nel pomeriggio alle 16.40 sempre su Rai2 inizierà il collegamento per Messico-Polonia, con telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. In studio Marco Lollobrigida e Claudio Marchisio. Per il match della sera (calcio di inizio alle ore 20.00) si passa su Rai1: Francia – Australia sarà affidata a Stefano Bizzotto e Lele Adani, con Stefano Rizzato ad occuparsi delle interviste a caldo. In studio ci saranno Alessandro Antinelli e Claudio Marchisio.

Mondiali Qatar 2022, gli altri programmi del 22 novembre

Stasera, alle ore 22:15, su Rai1 andrà in onda il secondo appuntamento de Il Circolo dei Mondiali (qui la nostra recensione), programma condotto dalla direttrice di RaiSport Alessandra De Stefano con la partecipazione di Sara Simeoni, Jury Chechi e Diego Antonelli.

Alle ore 23:30, invece, torna BoboTV: Speciale Qatar, con Bobo Vieri, Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola.