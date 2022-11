Qatar 2022 non è ancora iniziato, ma ha già stravolto le abitudini dei Mondiali di Calcio: alle polemiche per l’assegnazione, avvenuta ben 12 anni fa, e alla collocazione invernale per superare le temperature torride del deserto, si aggiunge anche il fuso orario, che trasforma anche le abitudini – ancora più granitiche – dei telespettatori, soprattutto dell’Ammiraglia Rai. Proprio Rai 1, infatti, è la rete più impegnata nella trasmissione dei match del Mondiale in Qatar 2022, che andranno in onda mediamente tra le 15 e le 22, rivoluzionando il daytime e con ripercussioni serie anche sul prime time.

Allora cerchiamo di capire cosa NON andrà in onda, cosa andrà in onda e quando dal 20 novembre al 18 dicembre, quanto si giocherà la finale dei Mondiali 2022.

Iniziamo col dire che le fasi più complicate sono i gironi eliminatori, in campo fino al 2 dicembre. Con gli Ottavi e i Quarti di Finale ci saranno due partite al giorno, mentre le Semifinali si terranno martedì 13 e mercoledì 14 dicembre e la finale domenica 18 dicembre. Per il calendario dei match vi rimandiamo al post dedicato, ma ora diamo un’occhiata alle variazioni di palinsesto di Rai 1 e Rai 2.

Le variazioni di Rai 1: saltano Soliti Ignoti e Da noi… a ruota libera, Domenica In a mezzo servizio

Partiamo da domenica 20 novembre, giornata inaugurale dei Mondiali che si aprono con l’Opening Ceremony alle 15.30 seguita subito dopo dal primo match, ovvero Qatar – Equador, in programma alle 17. Questo vuol dire che Domenica In andrà in onda solo dalle 14.00 alle 15,30 e che il programma di Mara Venier tornerà in onda il 4 e il 18 sempre in forma ridotta. Domenica 27 novembre, infatti, Domenica In non andrà in onda.

Da noi… a ruota libera torna direttamente nel 2023.

Da lunedì 21 novembre su Rai 1 L’Eredità anticipa alle 18.10, il Tg1 delle 20 si sposta alle 19.20 e la partita in palinsesto ha inizio alle 20.00 (con inizio collegamento alle 19.45), facendo saltare anche Soliti Ignoti, che tornerà solo l’8 dicembre. Qualche ripercussione c’è anche nella concorrenza, con Canale 5 che manderà le repliche di Caduta Libera (per l’ira funesta di Gerry Scotti).

Sabato 26 novembre Ballando con le Stelle inizierà alle 22.00 e non alle 20.35, andando quindi in onda dopo la partita. Speriamo che non termini all’alba.

Il Paradiso delle Signore, invece, si ferma dal 28 novembre al 12 dicembre: niente soap nel daytime di Rai 1 per due settimane (salvo poi recuperare a Natale).

Le variazioni di Rai 2

Su Rai 2 i Mondiali sospendono Ore 14, Bella Ma’, Nei tuoi panni, con partite in onda alle 13.45 e alle 16.40.

Vedremo come andranno questi Mondiali, televisivamente parlando: la buona notizia è il ritorno di Alessandra De Stefano e della sua squadra per Il Circolo dei Mondiali, da lunedì 21 alle 22.30 su Rai 1.