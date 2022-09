Il Paradiso delle Signore 7 è la settima stagione (la quinta in formato daily) della fortunata serie tv prodotta da Aurora Tv per Rai Fiction ed in onda nel pomeriggio feriale di Raiuno, di cui andiamo a scoprire le anticipazioni. La serie, dopo due stagioni in prima serata, è approdata in daytime, dal lunedì al venerdì alle 15:55, con episodi della durata di circa cinquanta minuti.

Anche in questa stagione, in onda da settembre 2022 alla primavera 2023, seguiamo le vicissitudini di coloro che lavorano all’interno del primo grande magazzino di Milano, nella metà degli anni Sessanta. Protagonista è Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), presente fin dalla prima stagione, affiancato da Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina), Agnese Amato (Antonella Attili) e numerosi altri personaggi, alcuni già noti al pubblico ed altri nuovi.

Il Paradiso delle Signore 7, anticipazioni puntate 12-16 settembre 2022 (1-5)

Lunedì 12 settembre

Il grande magazzino milanese riapre con due nuove veneri, Elvira e Clara. Irene ha preso il posto di capocommessa da quando Gloria è in carcere, Paola è rientrata dopo il congedo per la maternità e Stefania è reduce dalla pubblicazione del suo primo libro.

Martedì 13 settembre

Le dimissioni di Agnese sono il tema del giorno. Marco e Umberto cercano di far ragionare Adelaide affinché si ristabilisca un clima sereno al Paradiso, ma trovano un muro. Screzi anche tra Irene e Clara: la nuova venere non è nelle grazie della Cipriani. Flora, Anna e Roberto si chiedono cosa fare per rimediare ai danni provocati dalla Contessa.

Mercoledì 14 settembre

Veronica riceve una telefonata da Gemma che vorrebbe rientrare a casa dopo il periodo trascorso in convento ma la madre pensa che i tempi non siano ancora maturi: non sa che la ragazza è a Milano, all’insaputa di tutti.

Giovedì 15 settembre

Veronica pensa che Ezio non avrebbe dovuto riportare Gemma a casa ma lui ritiene che la ragazza meriti una seconda possibilità. Stefania spera che la madre possa ottenere un permesso per uscire dal carcere e presenziare alla sua festa di fidanzamento.

Venerdì 16 settembre

Umberto costringe Adelaide a riaccogliere Flora al Paradiso, minacciandola di rivelare a Marco che è stata lei a chiedere al Direttore del carcere di non concedere il permesso a Gloria di uscire. La Contessa si sfoga con Matilde, appena arrivata a Milano, moglie di Tancredi, il fratello di Marco, con la quale il ragazzo ha un legame molto forte.

Il Paradiso delle Signore 7 su RaiPlay

È possibile vedere gli episodi de Il Paradiso delle Signore 7 su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie tv.