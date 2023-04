È cominciato, per Il Paradiso delle Signore, il conto alla rovescia alla fine della settima stagione: la soap opera, ormai colonna del pomeriggio di Raiuno, si sta infatti avviando al suo finale. In tutto, gli episodi di questa stagione sono 160, in onda dal lunedì al venerdì: basta farà un rapido calcolo (confermato dai listini di Rai Pubblicità) per trovare la data del finale de Il Paradiso delle Signore 7, ovvero venerdì 5 maggio 2023. E ve lo diciamo subito: Il Paradiso delle Signore 8 si farà.

La soap sarà quindi una delle prime produzioni della stagione tv a chiudere i battenti: dalla settimana successiva, salvo ripensamenti da parte di Raiuno, dovrebbe tornare Sei Sorelle, la soap opera spagnola che ha debuttato l’estate scorsa con i primi 64 episodi e che occuperà la fascia solitamente a favore della soap opera ambientata nel grande magazzino milanese.

Come anticipato, non è l’unica certezza per i fan de Il Paradiso delle Signore, che grazie alle interviste ad alcuni membri del cast hanno potuto trovare conferma che la soap tornerà in onda anche nella stagione 2023-2024 con l’ottava stagione. Una stagione che, tra l’altro, non dovrebbe subire particolari stop nella messa in onda, come avvenuto invece tra novembre e dicembre 2022, quando la programmazione di Raiuno fu stravolta per fare spazio ai Mondiali di Calcio, costringendo Il Paradiso delle Signore ad una pausa anticipata, poi recuperata durante le festività natalizie.

D’altra parte, con la soap prodotta da Aurora Tv e Rai Fiction, Raiuno ha trovato un appuntamento fisso che ha saputo conquistare anno dopo anno numerosi telespettatori. Merito dell’effetto “nostalgia” creato dall’ambientazione milanese di metà anni Sessanta, ma anche dei vari intrecci scritti dagli sceneggiatori e che riescono a coinvolgere tutti i personaggi, in una sorta di “valzer” di dinamiche che permettono di catturare il pubblico.

La formula, va detto, è quella delle classiche soap opera, adattata al meglio per il pubblico della rete ammiraglia Rai, quindi senza cercare nulla di scandaloso ma al tempo stesso tenendo il passo con un racconto che strizzi l’occhio al linguaggio contemporaneo.

Per avere delle anticipazioni su Il Paradiso delle Signore 8 è ancora presto, ma non dovremo aspettare molto per averle: considerata la messa in onda solitamente a cominciare da metà settembre, cast artistico e tecnico torneranno sul set già a primavera inoltrata per le girare le nuove puntate.

A proposito del cast, Il Paradiso delle Signore 8 dovrebbe confermare gli attori e le attrici che stiamo vedendo nella settima stagione. Tra loro, anche Alessandro Tersigni, il cui Vittorio Conti è il collante tra la versione da prima serata della serie (le prime due stagioni) e quella daily.

Proprio Tersigni ha diluito la sua presenza nella soap negli ultimi tempi, per poter prendere parte anche alle riprese di Cuori 2, in onda nella prossima stagione. Una situazione che potrebbe capitare anche ad altri membri del cast che, non volendo giustamente rinunciare ad altri progetti, potrebbero comparire “a tempo parziale” nella prossima stagione per un determinato periodo di tempo.

Ma il mondo delle soap tutto questo lo permette: il cantiere de Il Paradiso delle Signore è aperto quasi tutto l’anno, cosa che consente a chi viene scritturat* per un’altra serie, un film o per una tournée teatrale di potersi prendere una pausa senza dover abbandonare il proprio personaggio, a meno che, ovviamente, non lo desideri. Ma ancora presto per parlarne.