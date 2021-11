Abbiamo ormai imparato a conoscere i protagonisti del nuovo medical drama di Raiuno ambientato alla fine degli Anni Sessanta. Le loro avventure potrebbero proseguire? Cuori 2, seconda stagione della fiction in onda sulla prima rete Rai, potrebbe portare avanti il racconto dei medici, infermieri e pazienti che ruotano intorno alle Molinette di Torino. Siete curiosi di sapere cosa sappiamo a proposito di Cuori 2? Allora proseguite nella lettura!

Cuori 2 si farà?

Per ora, purtroppo, né dalla Rai né dai produttori sono giunte notizie in merito al rinnovo della serie per una seconda stagione. Durante la conferenza stampa, Gianandrea Pecorelli, produttore di Aurora Tv Banijay, ha svelato che la serie potrebbe potenzialmente andare avanti per molte stagioni, ma che questo dipende, ovviamente, dal gradimento del pubblico.

Cuori 2, quando va in onda?

Se Cuori dovesse ottenere una seconda stagione, la sua messa in onda potrebbe avvenire a breve distanza rispetto alla prima. Essendo il set già costruito, basterebbe avere pronte le sceneggiature ed, ovviamente, la disponibilità del cast a girare.

Cuori 2, la trama

Sulla trama, quindi, difficile esprimersi: se la prima stagione ha visto al centro il tentativo dell’equipe del dottor Cesare Corvara (Daniele Pecci) di essere la prima al mondo ad effettuare un trapianto di cuore, la seconda potrebbe mostrare i medici protagonisti alle prese con una nuova sfida o, perché no, con il tentativo di effettuare il primo trapianto di cuore in Italia, anche se sappiamo che questo è avvenuto solo nel 1985, a Padova. Sicuramente, si potranno continuare a raccontare gli intrecci professionali e sentimentali dei protagonisti.

Cuori 2, il cast

Sul fronte del cast, gli interpreti della prima stagione potrebbero essere confermati: potremmo rivedere, quindi, Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati nei panni rispettivamente di Cesare Corvara, Alberto Ferraris e Delia Brunello. Oltre a loro, ovviamente, tutto gli altri attori ed attrici che hanno dato volto ai personaggi secondari.

Daniele Pecci è Cesare Corvara

Matteo Martari è Alberto Ferraris

Pilar Fogliati è Delia Brunello

Andrea Gherpelli è Enrico Mosca

Bianca Panconi è Virginia Corvara

Carmine Buschini è Fausto Alfieri

Marco Bonini è Ferruccio Bonomo

Carola Stagnaro è Suor Fiorenza

Neva Leoni è Serenella Rinaldi

Gaia Messeklinger è Agata Vezzani

Benedetta Cimatti è Luisa Ferraris

Romina Colbasso è Karen

Laura Adriani è Eva Pellegrini

Cuori 2, quante puntate sono?

La prima stagione di Cuori è composta da sedici episodi ed otto prime serate: una stagione corposa, rispetto ad altre serie tv italiane molto più brevi. La seconda stagione potrebbe quindi essere anch’essa composta da sedici episodi, oppure ridotta ad un formato più standard da dodici episodi e sei prime serate. Non è da escludere il rinnovo per un numero di episodi maggiore, venti, per dieci prime serate.

Cuori 2, location

La seconda stagione di Cuori dovrebbe vedere sempre Torino protagonista, in particolare l’ospedale Le Molinette, dove si svolgono le vicende dei protagonisti. L’ex Ospedale Militare Riberi è stato usato per le riprese del nosocomio in esterna, mentre per gli interni sono stati allestiti 2.100 metri quadri degli studi Lumiq.

Cuori 2, dove vederlo?

In caso di rinnovo, sarà possibile vedere Cuori 2 su Raiuno oppure in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie, dove è possibile rivedere tutti gli episodi della prima stagione.