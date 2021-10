Oggi, martedì 12 ottobre 2021, a partire dalle ore 12, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Cuori, la nuova serie di Rai 1, diretta da Riccardo Donna, con Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati.

La serie, una co-produzione Rai Fiction-Aurora TV, andrà in onda su Rai 1, a partire dal 17 ottobre 2021, in prima serata, ogni mercoledì per 8 puntate.

I protagonisti di Cuori sono Daniele Pecci, nel ruolo di Cesare Corvara, fondatore del primo reparto italiano interamente dedicato alla cardiochirurgia, Matteo Martari, nel ruolo di Alberto Ferraris, giovane e talentuoso cardiochirurgo, e Pilar Fogliati, nel ruolo di Delia Brunello, la prima cardiologa in Italia.

La serie è ambientata a Torino, negli anni ’60, precisamente nel 1967. Cesare Corvara è il primario del reparto di Cardiochirurgia dell’ospedale Le Molinette che ha il sogno di guidare l’equipe che realizzerà il primo trapianto di cuore della storia. Per raggiungere questo obiettivo, Corvara deciderà di riportare in Italia Alberto Ferraris, il più brillante cardiochirurgo che abbia mai incontrato, che ha preso sotto la sua ala protettiva dopo la morte del padre, e Delia Brunello, cardiologa dotata di una capacità diagnostica eccezionale, chiamata a superare le resistenze di un ambiente maschilista come quello medico. Cesare Corvara, però, non sa che Delia e Alberto, 6 anni prima, erano in procinto di sposarsi.

Il resto del cast è composto da Andrea Gherpelli, Marco Bonini, Neva Leoni, Bianca Panconi, Carmine Buschini, Carola Stagnaro, Gaia Messerklinger, Benedetta Cimatti, Romina Colbasso e Laura Adriani.

Cuori è una serie prodotta da Giannandrea Pecorelli per Aurora TV, realizzata in collaborazione con il Centro di Produzione TV Rai di Torino, con il sostegno della Film Commission Torino Piemonte.

Cuori: la conferenza stampa in diretta

Durante la conferenza stampa, interverranno, tra gli altri, la direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati, il regista della serie, Riccardo Donna, e il cast della serie.

TvBlog seguirà la conferenza stampa in tempo reale a partire dalle ore 12.