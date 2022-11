Quando, nelle prossime settimane, vi sintonizzerete su Raiuno nel corso del pomeriggio e invece della vostra soap preferita ci troverete una partita di calcio non urlate allo scandalo: era tutto già deciso da tempo. Per Il Paradiso delle Signore 7, che sta vivendo un’altra stagione di grandi numeri sul fronte degli ascolti tv, si prospettano infatti delle ferie d’autunno insolite ma, come detto, ampiamente programmate.

Cosa succede? Molto semplice: dal 20 novembre al 18 dicembre 2022 in Qatar si terranno i Mondiali di calcio, per cui la Rai ha acquistato i diritti di messa in onda in esclusiva per l’Italia (e chissà in quanti si saranno mangiati le mani dopo l’esclusione degli Azzurri anche da questa edizione). Un evento sportivo che si tiene eccezionalmente in autunno inoltrato e non in estate, e che ha costretto Viale Mazzini a fare un po’ di manovre straordinarie sui palinsesti delle proprie reti, in particolare Raiuno e Raidue.

Il paradiso delle signore Il Paradiso delle Signore 7, anticipazioni puntate 31 ottobre - 4 novembre 2022 Saranno questi, infatti, i principali canali tv (ma vanno ricordati anche RaiPlay, Rai Sport e Radio Rai) su cui sarà possibile seguire tutte le partite, da quelle dei gironi alle fasi eliminatorie. Partite che si articoleranno su differenti orari, dalle 11:00 fino alle 20:00.

Cosa c’entra Il Paradiso delle Signore 7 con i Mondiali? Presto detto: il calendario delle gare prevede da martedì 29 novembre a sabato 10 dicembre la messa in onda della partite delle 16:00 su Raiuno. L’orario, insomma, è quello abituale della soap opera ambientata nella Milano degli anni Sessanta.

Da qui, la decisione della rete di sospendere per due settimane Il Paradiso delle Signore 7. Fino a lunedì 28 novembre, quindi, la soap andrà in onda regolarmente, poi si fermerà e riprenderà la sua trasmissione lunedì 12 dicembre, quando i Mondiali entreranno nelle semifinali e finali, trasmesse sì da Raiuno, ma alle 20:00 (martedì 13 e mercoledì 14) ed alle 16:00 (sabato 17 e domenica 18).

Raiuno si trova così “costretta” a dover rinunciare ad uno dei suoi pezzi forti del daytime, che continua a registrare ottimi ascolti, anche in questo avvio di stagione: Il Paradiso delle Signore 7 supera ormai quotidianamente gli 1,7 milioni di telespettatori ed il 20% di share, toccando anche punte superiori, come accaduto il 18 ottobre scorso, quando è arrivata al 23,31%.

Questa pausa forzata avrà delle conseguenze su questi numeri? Probabilmente no: gli appassionati della serie sono informati di questo stop ed hanno la certezza che la loro soap tornerà puntuale nel giro di qualche giorno. Ma per evitare che la messa in onda di un prodotto quotidiano che richiede di una forte fidelizzazione del pubblico subisca l’effetto della trasmissione “a spezzatino”, ecco che l’attesa dei fan de Il Paradiso delle Signore sarà ripagata: quest’anno, infatti, la soap andrà in onda anche nelle settimane natalizie, proponendo nuovi episodi anche durante le giornate a ridosso del Natale e del Capodanno, a differenza invece degli anni passati.