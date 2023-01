Sarà l’incontro fra due vecchi amici quello che verrà testimoniato mercoledì sera da Rai2 nel corso dell’ultima puntata di questa prima serie di Mi casa es tu casa. Il programma diretto e condotto da Cristiano Malgioglio, fortemente voluto dall’attuale capo del dipartimento prime time della televisione pubblica, chiude dunque questo primo ciclo con la sua quinta ed ultima emissione che avrà come ospite centrale Piero Chiambretti.

Sarà un incontro molto speciale quello che vedremo mercoledì sera su Rai2, fra due amici che hanno condiviso insieme parecchie strade professionali, avendo Malgioglio collaborato spesso in molti programmi diretti e condotti da Piero Chiambretti. Il nostro Pierino nazionale, alla vigilia del suo debutto su Canale 5 con il suo nuovo varietà La Tv dei 10o e uno, sarà protagonista di una lunga chiacchierata con Malgioglio, una chiacchierata che, secondo le anticipazioni di cui è venuto in possesso TvBlog, non verterà unicamente su temi squisitamente lavorativi e di puro cazzeggio, come capita spesso fra due amici di lunga data, ma anche su argomenti più strettamente privati.

Ascolteremo dunque Chiambretti raccontarsi all’amico Malgioglio anche su vicende private che hanno visto negli ultimi anni protagonista l’ex portalettere di Rai3, prima fra tutte quella legata al Covid e al suo rapporto con l’adorata mamma, persa proprio durante il periodo più brutto della pandemia che ha colpito disgraziatamente anche il nostro paese. Ma da Chiambretti sono arrivati per Malgioglio anche simpatici “rimproveri” legati alla vita lavorativa del giurato di Tale e quale show.

Consigli di centellinare maggiormente la sua presenza in video solo in lavori qualitativamente importanti, consigli che Cristiano Malgioglio ha accettato, infatti prossimamente lo vedremo solo giurato a Tali e quali , quindi Tale e quale Speciale Sanremo e poi all’Eurovision song contest 2023 al fianco ancora una volta di Gabriele Corsi. Mentre per quel che riguarda la prossima stagione lavorativa si parla oltre a Tale e quale show, di una nuova serie di Mi casa es tu casa, stavolta però nelle intenzioni dal sapore più internazionale, naturalmente budget permettendo.

Nel frattempo l’appuntamento è mercoledì sera 4 gennaio con Cristiano Malgioglio e l’ultima puntata della prima serie di Mi casa es tu casa con ospite Piero Chiambretti (più altri in arrivo a sorpresa) subito dopo Tg2 Post nel corso del prime time di Rai2.