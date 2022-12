Mi casa es tu casa raddoppia. Il programma con Cristiano Malgioglio tornerà in onda su Rai2 mercoledì prossimo con ospite Mara Venier (come spoilerato ieri – è di stamattina, invece, la notizia della sua positività al covid). La successiva puntata – la quarta della stagione – sarà proposta venerdì 30 dicembre. Il raddoppio settimanale serve per recuperare la puntata saltata mercoledì 14 per la semifinale dei Mondiali di calcio Francia-Marocco trasmessa su Rai1. L’ospite di venerdì 30 dicembre sarà Ilona Staller (Cicciolina).

L’ultimo appuntamento stagionale di Mi casa es tu casa, invece, sarà con Piero Chiambretti, amico storico di Malgioglio, che ieri è stato simpaticamente smontato da Leonardo Pieraccioni in una puntata che, a dispetto degli ascolti in calo, è parsa assai godibile.

A proposito di dati Auditel, va segnalato che dopo il debutto al 5,32% di share con oltre 900 mila telespettatori, l’emissione di ieri è stata vista da 562.207 telespettatori e il 3,39% di share (partenza al 2,50%, picco di ascolto alle 21.50 con 754 mila spettatori, picco di share alle 23.16 con il 4,48%). È doveroso ricordare, inoltre, che quando è stato registrato il programma era destinato a Rai3 e che il cambio di rete è diventato ufficiale quando le registrazioni erano praticamente già concluse. Inoltre, anche A raccontare comincia tu, ossia la versione di Mi casa es la tuya condotta da Raffaella Carrà (in onda, appunto, su Rai3), aveva vissuto alti e bassi per quanto riguarda il ‘Dio’ Auditel. Basti pensare che nel 2019 la prima puntata in assoluto (con Fiorello ospite) sfiorò il 10% di share di media, mentre l’ultima (con Paolo Sorrentino) della prima edizione non andò oltre la media del 3.49%.