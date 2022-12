Cristiano Malgioglio vi invita nella sua dimora: Mi Casa Es Tu Casa è il nuovo programma in onda su Raidue che lo vede protagonista, padrone di casa che nel corso della puntate accoglierà numerosi ospiti del mondo della musica e dello spettacolo. Un format spagnolo che in Italia era già stato portato negli anni scorsi da Raffaella Carrà con il titolo A raccontare comincia tu, in onda su Raitre. Curiosi di entrare a casa di Cristiano Malgioglio? Allora proseguite nella lettura!

Mi Casa Es Tu Casa, puntate

Prima puntata, 7 dicembre 2022

Nella prima puntata Malgioglio ospita ospite Heather Parisi: i due trascorrono una giornata insieme, ripercorrendo i momenti più intensi, belli e divertenti della sua carriera. Un’occasione per scoprire alcuni aspetti inediti di Heather Parisi e non mancano le sorprese che regalano grandi emozioni. Ospite internazionale della puntata, invece, il cantante inglese Sam Ryder, secondo classificato dell’edizione 2022 di Eurovision Song Contest con “Space Man”, protagonista a casa di Cristiano di un momento molto speciale. Intervengono anche i Gemelli di Guidonia.

Mi Casa Es Tu Casa, quando va in onda e orario

Il programma va in onda a partire da mercoledì 7 dicembre 2022, alle 21:20, su Raidue. Inizialmente era stato pensato per Raitre, ma nelle settimana scorse si è optato per una messa in onda sulla seconda rete Rai. Ogni puntata dura circa 115 minuti.

Mi Casa Es Tu Casa, cos’è?

Manca pochissimo alla prima di "Mi casa es tu casa" 🏡✨📌 Domani sera ore 21.20 su Rai2 e in streaming su RaiPlay

Riprendendo il format originale del programma che proviene dalla Spagna, durante le puntate gli ospiti che accettano di farsi intervistare da Cristiano Malgioglio entrano in un’atmosfera divertente, emozionante e irresistibilmente “almodovariana”.

Questo è, inoltre, il programma che segna il debutto alla conduzione di Malgioglio, che apre letteralmente le porte di casa. La dimensione domestica e informale del programma permette di conoscere famosi personaggi dello spettacolo in modo intimo e profondo, arricchito da filmati dalle teche.

Mi Casa Es Tu Casa, quante puntate sono?

La prima edizione di questa nuova versione del programma è composta da cinque puntate, in onda il mercoledì sera su Raidue. L’ultima puntata va in onda il 4 gennaio 2023.

Mi Casa Es Tu Casa, regista e autori

Mi Casa Es Tu Casa | ore 21.20 su Rai 2 Un assaggio di ciò che accadrà nella casa di #CristianoMalgioglio… Quali sorprese avrà in serbo per i suoi ospiti?Mancano poche ore alla prima di #MiCasaEsTuCasa 🏡✨👉🏻 Questa sera alle ore 21.20 | Rai2 ▪️ In streaming su RaiPlay #Ballandi

La regia è di Alessandro Tresa. Il programma è invece stato ideato dallo stesso Malgioglio con Dimitri Cocciuti e Mario Paloschi ed Emanuele Giovannini, scritto con Tommaso Martinelli e Luigi Miliucci. Mi Casa Es Tu Casa è prodotto in collaborazione con Ballandi. Produttore esecutivo Rai: Francesca Perelli. Produttore esecutivo Ballandi: Luca Catalano.

Mi Casa Es Tu Casa, la sigla

Il programma ha anche un sigla d’apertura creata appositamente: il brano, “Raffaella”, è ovviamente un omaggio alla Carrà, che ha portato in Italia questo programma con il titolo A raccontare comincia tu. È stato scritto dallo stesso Malgioglio, che ne è anche interprete, insieme al gruppo spagnolo dei Varry Brava. “È [una sigla] ispirata al mondo di Almodóvar, come anche la casa”, ha detto Malgioglio in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. “Un pezzo di facile presa. Potente”.

Mi Casa Es Tu Casa, dov’è girato?

Che casa è quella usata per le riprese del programma? Si tratta di una vera e propria abitazione, che si trova a Roma e che i proprietari hanno messo a disposizione della produzione che, ovviamente, l’hanno riadattata per esigenze sceniche.

Mi Casa Es Tu Casa, il gatto

𝗖𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗠𝗮𝗹𝗴𝗶𝗼𝗴𝗹𝗶𝗼 e la sua gattina Barbara 🐱 vi aspettano nella casa più desiderata d'Italia! 🏡𝗠𝗶 𝗖𝗮𝘀𝗮 𝗘𝘀 𝗧𝘂 𝗖𝗮𝘀𝗮 👉🏻 da 𝗺𝗲𝗿𝗰𝗼𝗹𝗲𝗱ì 𝟳 𝗱𝗶𝗰𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟮𝟭.𝟮𝟬 | Rai2 ▪️ In streaming su RaiPlay #MiCasaEsTuCasa#Ballandi

Durante le puntate vediamo aggirarsi per la casa un gatto, che in realtà è una gatta. Si chiama Barbara ed è la gatta dei proprietari della vera casa, che -così come gli altri presenti- gli terrà compagnia nel corso delle interviste del programma.

Mi Casa Es Tu Casa, dove vederlo in streaming

Oltre che durante la messa in onda su Raidue, è possibile vedere Mi Casa Es Tu Casa in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.