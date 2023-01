La prima notizia che vi diamo in questo articolo è una delle più scontate che potreste sentire in queste settimane: Mercoledì avrà una stagione 2, considerato l’enorme successo che la serie tv con Jenna Ortega ha ottenuto fin dal suo debutto il 23 novembre 2022. La seconda notizia non era invece, fino a poco fa, così scontata: la serie tv resta infatti su Netflix in esclusiva, dopo che nei giorni scorsi era circolata la voce di possibile trasloco su Prime Video.

Il motivo di questa voce sta nel fatto che la MGM, casa di produzione della serie tv focalizzata sul personaggio di Mercoledì Addams, nel 2021 ha siglato un accordo di acquisizione da parte di Prime Video del valore di 8,5 miliardi di dollari. La piattaforma di Amazon ora ha a disposizione il vasto magazzino di film e serie tv prodotte da MGM. Ma, tra queste, non ci sarà Mercoledì.

Il via libera alla produzione della serie, e quindi dell’accordo tra Netflix e MGM, è avvenuto prima dell’acquisizione, motivo per cui Mercoledì non avrebbe ragione di passare a Prime Video. È anche vero che le vie dello streaming sono infinite, per cui non ci stupiremmo di colpi di scena legati, magari, a passaggi in seconda visione proprio su Prime Video dopo un periodo di esclusività su Netflix, o addirittura un eventuale sviluppo di serie spin-off destinate, queste sì, alla piattaforma targata Amazon. Ma questa è tutta un’altra storia.

A poco più di un mese dal suo debutto, Mercoledì ha quindi la certezza di una seconda stagione: impossibile pensare diversamente, d’altra parte. I dati aggiornati di Netflix parlano di più di 100milioni di ore di visione per la sesta settimana consecutiva, con il numero record di un miliardo di ore di visualizzazioni, rendendo Mercoledì la terza serie Netflix a raggiungere questo traguardo dopo Stranger Things e Squid Game.