Il suo nome è Jenna Ortega, ma in queste settimane, se l’avete vista su Netflix, l’avrete sicuramente chiamata Mercoledì. Solo 20 anni (è nata il 27 settembre 2002) e già numerosissimi ruoli tra piccolo e grande schermo, per quest’attrice che si è ritrovata al centro dell’ennesimo fenomeno della piattaforma, capace di polverizzare ogni record ed ottenere l’impressionante risultato di oltre 411 milioni di ore di visualizzazione in sole due settimane. Se l’avete ancora vista, qui potete farvi un’idea.

Ma chi è Jenna Ortega e, soprattutto, dove l’abbiamo già vista? Nata a Coachella Valley, quarta di sei figli, la ragazza ha le idee chiare fin da piccola su quale sarà la sua professione: accompagnata dalla madre, inizia già a sei anni ad interessarsi alla recitazione, per iniziare a sostenere i primi provini all’età di otto anni.

I ruoli iniziano ad arrivare, seppur minori: ma la gavetta è questa, piccole parti per fare esperienza, come quella della figlia del Vicepresidente in “Iron Man 3” o altre in varie serie tv. Ed è proprio la televisione a regalarle la prima notorietà.

Dal 2014 al 2019 il suo volto è quello con cui all’interno della serie Jane the Virgin si raccontano i flashback della protagonista (interpretata da Gina Rodriguez): numerose scene, sparse qua e là, che la rendono a suo modo parte del cast.

In quegli anni, però, ci sono altre due produzioni a cui lavora: una è Richie Rich, serie originale di Netflix tratta dall’omonimo film anni Novanta (è Darcy, la migliore amica del protagonista). L’altra è la serie che rappresenta il primo punto di svolta della sua giovane carriera: Jenna Ortega entra infatti nell’universo Disney Channel dalla porta principale, interpretando la protagonista della comedy Harley in mezzo, andata in onda per tre stagioni.

Harley, nella serie, è la figlia di mezzo di una famiglia composta da genitori e sette figli (in questo, forse, la sua esperienza nella vita reale l’ha aiutata), dotata di particolare creatività ed abilità nell’ingegneria. Un ruolo che le permette di vincere il primo dei due Imagen Awards (i premi assegnati dall’industria dello spettacolo latino-americana) ad oggi ricevuti.

Dal 2018 al 2019 avviene la transizione verso ruoli più maturi: mentre doppia alcune serie animate, la ritroviamo nella seconda stagione di You, in cui interpreta Ellie, giovane vicina di casa a cui si affeziona il protagonista Joe (Penn Badgley). Ma sono anche gli anni in cui riceve l’epiteto di “Scream Queen”, per le sue numerose partecipazioni a film horror: quelli a cui ha preso parte, “The Babysitter: Killer Queen”, “Studio 666” e “Scream”, quinto film del franchise. La sua Tara Carpenter comparirà anche nella sesta pellicola della saga.

Arriviamo così al 2022, anno di Mercoledì e del ruolo che, non c’è ombra di dubbio, l’ha resa popolare in ogni angolo del mondo. Per Jenna Ortega, ora, si spalancherà un universo di opportunità che pensiamo sarà cogliere al meglio. La sua esperienza da giovanissima nello showbusiness l’ha ormai abituata a sapersi destreggiare in un ambiente non facile, che però l’ha accolta con entusiasmo: ora tutti gli occhi sono su di lei.

Ortega con ogni probabilità tornerà a vestire i panni di Mercoledì Addams in una seconda stagione della serie Netflix, ma dubitiamo che abbandonerà la sua passione per gli horror, così come continuerà a farsi portavoce delle battaglie contro le discriminazioni di Pride Over Prejudice, campagna di cui da anni appoggia le iniziative. Perché per essere un’attrice stimata serve anche impegnarsi nel sociale. E dietro i vari personaggi che ha interpretato, c’è una giovane donna che vuole fare la sua parte non solo sul grande schermo, ma anche nella società che sta cambiando.