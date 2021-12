La piattaforma di streaming Mediaset Infinity oltre ai contenuti gratuiti ha diversi “canali” in abbonamento tra cui Infinity+ che è l’evoluzione del vecchio Infinity. Nel corso del mese di gennaio con l’addio alla piattaforma Sky, il channel Infinity+ diventerà anche l’unico spazio dove vedere film e serie tv dei canali Mediaset Premium. Ma vediamo insieme le novità del mese di Gennaio 2022 su Mediaset Infinity, ricordando che per vedere i titoli dei “channels” è necessario abbonarsi a ogni singolo canale.

Mediaset Infinity – Infinity+ le serie tv in streaming a Gennaio 2022

Il 17 gennaio nel catalogo di Infinity+ arriva l’ottava stagione di The Goldbergs che si aggiunge alla settima già disponibile. La comedy prodotta da Sony e in onda su ABC negli Stati Uniti racconta la storia di una famiglia negli anni ’80. Attualmente negli Stati Uniti è in onda la decima stagione e ha recentemente fatto notizia il licenziamento di Jeff Garlin che nella serie interpreta il padre. Infatti l’attore è stato accusato di modi poco professionali, aggressioni verbali, uso di parole e atteggiamenti ritenuti violenti. Per questo è stato allontanato dalla serie.

Il 18 gennaio in streaming la seconda stagione di Bob Hearts Abishola, una storia d’amore comica tra un venditore di calze a compressione di mezza età di Detroit e un’infermiera nigeriana del reparto di cardiologia durante la convalescenza da un infarto. La prima stagione è già in streaming su Infinity+.

Mediaset Infinity le serie tv gratis in catalogo

All’interno della piattaforma streaming MediasetInfinity, oltre all’on demand dei programmi in onda sui canali Mediaset tra film e show, è disponibile anche una selezione di titoli da vedere gratuitamente, tra cui a Gennaio il cofanetto di Sissi in onda in queste settimane su Canale 5. Tra i titoli presenti da vedere gratis in streaming ci sono le serie tv trasmesse da Italia 1 o da Top Crime negli ultimi mesi ma anche titoli storici come il cofanetto completo dei Cesaroni o le diverse stagioni di Fantaghirò (che ha da poco festeggiato 30 anni).

In streaming su MediasetInfinity gratis troviamo la prima stagione di Manifest, la prima di Walker e di FBI Most Wanted, le 3 stagioni di New Amsterdam, le stagioni uniche delle serie tv poi cancellate Bluff City Law, Caccia alla Spia, Council of Dads e The Baker and the Beauty.

Mediaset Infinity le novità dai channels

Oltre a Infinity+ su Mediaset Infinity è possibile abbonarsi ad altri canali tematici, ciascuno con un proprio abbonamento. Vediamo insieme alcune pillole delle novità in arrivo nei channels a gennaio 2022: