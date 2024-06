Una moderna Cenerentola, riveduta e corretta, con un talento per il canto e un amore impossibile da vivere: Dawn è la nuova serie di film-tv scritti da Gregory Small e diretti da Linda-Lisa Hayter in onda su Raidue, trasmessi nel 2023 su Lifetime negli Stati Uniti e tratta dai romanzi di V.C. Andrews, pubblicati nei primi anni Novanta. Protagonista una giovane la cui viene viene stravolta quando scopre le sue vere origini: volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

Dawn serie, i film-tv

17 giugno 2024

“Dawn”

Dawn Longchamp è una ragazza con grande talento per la musica e il canto, che improvvisamente viene allontanata dai suoi genitori, accusati di averla rapita da piccola, e dal fratello Jimmy. La sua vera famiglia, i Cutler, è molto ricca e l’accoglie solo per cominciare a bistrattarla: soprattutto la nonna Lillian sembra provare un particolare astio verso di lei. Qualcosa non torna: Dawn dovrà darsi da fare per scoprire la verità, e tornare alla sua vita di prima.

Dawn serie tv, quante puntate sono?

Dawn non è una serie tv vera e propria, ma un ciclo di film-tv. In tutto sono quattro, della durata di circa 90 minuti ciascuno. Raidue li manda in onda il 17, 18 e 24 giugno ed il 1° luglio, alle 21:20, su Raidue.

Dawn serie tv, la trama

Dal 17 giugno, il lunedì alle 21.20 #Dawn in #PrimaVisioneAssoluta su #Rai2 e #Raiplay Posted by Rai2 on Saturday, June 15, 2024

Nel corso dei film-tv si racconta la storia di Dawn Longchamp (Brec Bassinger), ragazza dotata del talento del canto, che ha sempre vissuto con i genitori Ormand (Jesse Metcalfe) e Sally (Helena Marie) e con il fratello maggiore Jimmy (Khobe Clarke).

Alla morte di Sally, però, la vita di Dawn cambia: grazie a una segnalazione scopre infatti che Ormand e Sally non sono i suoi veri genitori, ma che è stata rapita da piccola. Mentre Ormand viene arrestato e Jimmy dato in affido, Dawn torna dalla sua vera famiglia, i Cutler.

Qui, però, viene trattata in malomodo dalla nonna Lillian (Donna Mills), che la chiama con il suo vero nome, Eugenia, e la mette a lavorare come cameriera nell’albergo di famiglia; inoltre, la sorella Clara Jean (Elyse Maloway) non la sopporta e fa di tutto perché Dawn/Eugenia commetta qualche errore per essere punita.

Dawn trova un po’ di serenità in Jimmy: quello che credeva suo fratello ma che in realtà non lo è le dichiara tutto il suo amore, corrisposto. Prima che i due possano vivere felici, però, Dawn dovrà superare numerosi ostacoli, e cercare anche di coltivare il suo talento per il canto andando contro i piani malvagi di Lillian, che nasconde un segreto legato proprio alla protagonista.

Dawn serie tv, cast

Brec Bassinger è Dawn Longchamp/Eugenia Cutler, la protagonista;

è Dawn Longchamp/Eugenia Cutler, la protagonista; Khobe Clarke è Jimmy Longchamp, fratello di Dawn, che poi si scopre non avere legami biologici con lei;

è Jimmy Longchamp, fratello di Dawn, che poi si scopre non avere legami biologici con lei; Jesse Metcalfe è Ormand Longchamp, padre di Jimmy, accusato del rapimento di Dawn;

è Ormand Longchamp, padre di Jimmy, accusato del rapimento di Dawn; Helena Marie è Sally Longchamp, madre di Jimmy;

è Sally Longchamp, madre di Jimmy; Donna Mills è Lillian Cutler, nonna di Dawn, proprietaria di un albergo dove mette a lavorare la protagonista;

è Lillian Cutler, nonna di Dawn, proprietaria di un albergo dove mette a lavorare la protagonista; Elyse Maloway è Clara Jean Cutler, sorella di Dawn, che non sopporta;

è Clara Jean Cutler, sorella di Dawn, che non sopporta; Jason Cermak è Randolph Cutler, padre biologico di Dawn;

è Randolph Cutler, padre biologico di Dawn; Miranda Frigon è Laura Jean Cutler, madre biologica di Dawn;

è Laura Jean Cutler, madre biologica di Dawn; Dane Schioler è Philip Cutler;

è Philip Cutler; Liz Wallace è Sissy.

Dawn, i libri di V.C. Andrews

I film-tv sono tratti da quattro libri appartenenti alla “saga Cutler” e scritti da V.C. Andrews o, meglio, da un ghostwriter, Andrew Neiderman, che finì il primo libro dopo la morte dell’autrice, avvenuta nel 1986, e che ha scritto gli altri romanzi. Nonostante lui sia l’autore, i libri sono usciti con il nome dell’autrice scomparsa, tra il 1990 e il 1992.

Dawn-Darkest Hour, il quinto libro

Ai quattro film-tv potrebbe seguirne un quinto, tratto da un altro romanzo appartenente alla saga dei Cutler. “Darkest Hour”, questo il titolo, è in realtà un prequel che racconta gli anni precedenti agli eventi raccontati negli altri libri dal punto di vista di Lillian, l’antagonista della saga. Per ora, però, Lifetime non ha annunciato la produzione di altri film-tv.

Dawn serie tv, dov’è stato girato?

Tutti e quattro i film-tv sono stati girati nella Columbia Britannica, provincia canadese.

Dove vedere la serie tv Dawn?

Oltre che durante la messa in onda su Raidue, è possibile vedere Dawn in streaming su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.