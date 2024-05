La collezione di serie turche di Mediaset Infinity si arricchisce con una nuova produzione in partenza il prossimo 3 giugno, If You Love (Ya Çok Seversen). La romatic comedy ha come protagonisti Hafsanur Sancaktutan e Kerem Bürsin, che il pubblico italiano conosce per Love is in the Air, dove aveva già lavorato con la sceneggiatrice Yeşim Çıtak, che firma questa serie e ha creato anche Dreams and Realities – La forza dei sogni.

La serie turca ha vinto il premio come Miglior serie commedia-romantica ai Golden Butterfly Awards 2023, la più prestigiosa cerimonia di premiazione di musica e televisione turca. Sono stati premiati nella stessa occasione anche i due attori protagonisti per i ruoli di Ates e Leyla.

If You Love, la trama

La nuova serie turca If You Love racconta la storia di Ates e Leyla due ragazzi le cui vite si incroceranno per caso e finiranno per dover collaborare. Ates è il rampollo di una ricca famiglia di Istanbul, cresciuto in collegio dopo la morte della madre, ha vissuto a lungo all’estero imparando fin da piccolo a pensare a se stesso e a diffidare di chiunque. Leyla non sa chi siano i suoi genitori e sopravvive attraverso truffe matrimoniali e ingannando gli altri.

If You Love, il cast

Il ruolo di Ates, protagonista maschile, è stato affidato a Kerem Bürsin, mentre Leyla è Hafsanur Sancaktutan, che hanno vinto il premio come migliori attori nelle rispettive categorie sia ai Golden Butterfli Awards che agli Ayakli Gazete Tv Stars Awards. Nella serie disponibile su Mediaset Infinity troviamo anche Hatice Asian, Serif Erol, Nazmi Kirik, Aziz Caner Inan, Mine Kilic, Durukan Celikkaya e Ozgun Akacca.

If You Love quante puntate sono?

La serie nella sua versione originale turca è composta da 13 puntate da circa 130 minuti l’una. In Italia sono state riadattate in un formato più breve e sono diventate 40 puntate rilasciate al ritmo di una al giorno dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity (quindi finirà nel giro di due mesi).

If You Love, la programmazione

La nuova serie turca romantic comedy disponibile su Mediaset Infinity sarà distribuita dal lunedì al venerdì con un episodio al giorno, a partire dal 3 giugno. Su Mediaset Infinity sono disponibili i primi 3 minuti in anteprima.

If You Love, come vedere la serie

La nuova serie turca è disponibile in esclusiva in streaming su Mediaset Infinity, la piattaforma gratuita di Mediaset disponibile su browser, come app sui principali dispositivi e accessibile anche attraverso Sky Q. Per accedere non è necessario un abbonamento (al contrario del canale Infinity+ cui si accede tramite Mediaset Infinity), ma bisogna effettuare la registrazione.