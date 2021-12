Quali serie tv ci aspettano in streaming su STARZPLAY a gennaio 2022? Versione internazionale di STARZ, STARZPLAY è presente in Italia in diverse modalità sia come app autonoma, che via browser, che come “canale” di diverse piattaforme da Amazon Prime Video a Rakuten Tv, Apple Tv e Infinity+. Tra i titoli di Gennaio 2022 oltre alla ripresa di Power Book II Ghost dopo la pausa natalizia, arriva anche Express prima serie tv originale spagnola della piattaforma.

STARZPLAY le serie tv di Gennaio 2022

Due le novità in arrivo a Gennaio 2022 in streaming su STARZPLAY sempre con la solita formula del rilascio settimanale degli episodi ogni domenica. Come domenica 2 gennaio quando arriva la seconda stagione di Baptiste in cui ritroviamo il detective Julian Baptiste già protagonista della serie The Missing.

Il detective è molto diverso rispetto a come l’avevamo lasciato. Passa le sue giornate a ritrovare adolescenti in fuga ma soprattutto a trovare un modo per soffocare il dolore di una tragedia personale. Quando in tv vede l’ambasciatrice britannica in Ungheria lanciare un appello per ritrovare la sua famiglia scomparsa, decide di partire e accettare il caso. Finirà in una località di montagna dove Emma Chambers era in vacanza con marito e figli, cercando di immergersi in una realtà diversa dalla sua.

Il 16 gennaio arriva Express, serie spagnola in 8 episodi prodotta da Mediapro Studio e girata a Madrid, prima serie internazionale originale di STARZPLAY. La protagonista è Barbara (interpretata da Maggie Civantos) che lavora come psicologa criminale. Dopo che la sua famiglia è vittima di un’estorsione lampo, un metodo usato per ottenere profitto in breve tempo, Barbara decide di lavorare come negoziatrice in casi come il suo per rintracciare le persone che hanno distrutto la sua famiglia.

STARZPLAY le serie tv che proseguono a Gennaio 2022

Grazie al rilascio settimanale degli episodi, ogni domenica su STARZPLAY c’è sempre qualcosa di nuovo e anche a gennaio 2022 proseguono settimanalmente le sue serie tv:

ogni domenica Power Book II Ghost – seconda stagione

dopo l’ultimo episodio andato in onda il 19 dicembre la serie prosegue dal 9 gennaio con nuovi episodi in contemporanea con STARZ, per raccontare la storia di Tariq St. Patrick

– seconda stagione dopo l’ultimo episodio andato in onda il 19 dicembre la serie prosegue dal 9 gennaio con nuovi episodi in contemporanea con STARZ, per raccontare la storia di Tariq St. Patrick ogni domenica The Great s.2

prosegue le domenica di gennaio la seconda stagione della serie tv che ci porta all’interno della corte di Russia, l’imperatrice Caterina La Grande ottenuto finalmente il regno deve cercare di cambiare il paese, di rinnovarlo, ma dovrà scontrarsi con le resistenze della corte e anche con la madre (Gillian Anderson).

STARZPLAY come vedere la piattaforma di streaming

Se spinti dalla curiosità avete deciso di vedere una delle serie tv presenti su STARZPLAY ma ancora non sapete come fare, vi ricordiamo che la piattaforma di streaming è presente in Italia al costo mensile di 4,99€ (attualmente ci sono offerte a 0.99 € per i primi 3 mesi), ed è disponibile in Italia via app per smartphone, tablet e su Fire Stick Tv, oltre che via browser.

STARZPLAY è inoltre un “canale” in abbonamento all’interno di Apple Tv, Amazon Prime Video, Rakuten Tv, MediasetInfinity e Vodafone Tv, ciascuna sottoscrizione non ha legame con l’altra quindi gli stessi dati inseriti per l’abbonamento su un canale non possono essere usati su un altro o sull’app indipendente.