Da semplicemente Brigitte alla diva francese per eccellenza: Bardot, la nuova miniserie di Canale 5 co-prodotta tra Francia e Italia, ripercorre la vita di Brigitte Bardot, appunto, dalla sua adolescenza fino al successo sul grande schermo. Ma Bardot è molto di più: l’incarnazione di un’epoca e della ribellione alle convenzioni, che ha saputo tradurre con le proprie scelte e la capacità di diventare un’icona del cinema francese. Impossibile, quindi, non dedicarle una serie tv: per saperne di più, proseguite nella lettura!

Bardot, quante puntate sono?

In tutto, le puntate di Bardot sono sei, ciascuna della durata di circa 50 minuti. Canale 5 le manda in onda due per volta, per tre prime serate e altrettante settimane. L’ultima puntata va in onda il 1° luglio.

Bardot, quando va in onda?

La miniserie va in onda il lunedì sera, alle 21:30, su Canale 5, a partire dal 17 giugno 2024.

Bardot Canale 5, la trama

Brigitte Bardot (Julia de Nunez) a soli 15 anni posa per una copertina del nuovissimo settimanale Elle. Subito notata dal giovane Roger Vadim (Victor Belmondo), assistente del famoso regista Marc Allégret, Brigitte ottiene l’autorizzazione dai genitori per fare il provino per un film.

I genitori, però, non la trovano particolarmente bella e tantomeno dotata e non credono possa avere un futuro del cinema. Invece Brigitte viene scelta e il suo destino cambia. Scopre il cinema, l’amore, la sessualità e la libertà, ribellandosi all’educazione rigida e convenzionale della famiglia.

Tra amori, film, matrimoni, la nascita di un figlio, la mini-serie mostra come Brigitte Anne Marie Bardot sia diventata la “Bardot”, diva incontrastata degli anni ‘50-‘60, capace di essere adorata come una dea, icona incontrastata della moda e dei movimenti animalisti e odiata al tempo stesso.

Bardot serie, cast

Julia de Nunez è Brigitte Bardot;

è Brigitte Bardot; Valentine Bourgeois è Brigitte Bardot da piccola;

è Brigitte Bardot da piccola; Victor Belmondo è Roger Vadim, primo marito di Brigitte;

è Roger Vadim, primo marito di Brigitte; Jules Benchetrit è Sami Frey, attore e amante di Brigitte;

è Sami Frey, attore e amante di Brigitte; Oscar Lesage è Jacques Charrier, secondo marito di Brigitte;

è Jacques Charrier, secondo marito di Brigitte; Noham Edje è Jean-Louis Trintignant, attore con cui Brigitte ha avuto una breve relazione;

è Jean-Louis Trintignant, attore con cui Brigitte ha avuto una breve relazione; Mikaël Mittelstadt è Gilbert Bécaud, cantante con cui Brigitte vive una relazione clandestina;

è Gilbert Bécaud, cantante con cui Brigitte vive una relazione clandestina; Fabian Wolfrom è Sacha Distel, cantante con cui Brigitte ha una relazione;

è Sacha Distel, cantante con cui Brigitte ha una relazione; Géraldine Pailhas è Anne-Marie “Toty” Mucel, madre di Brigitte;

è Anne-Marie “Toty” Mucel, madre di Brigitte; Hippolyte Girardot è Louis “Pilou” Bardot, padre di Brigitte;

è Louis “Pilou” Bardot, padre di Brigitte; Lou Gable è Mijanou Bardot, sorella di Brigitte;

è Mijanou Bardot, sorella di Brigitte; Bernard Murat è Léon “Le Boum” Mucel, nonno di Brigitte e Mijanou;

è Léon “Le Boum” Mucel, nonno di Brigitte e Mijanou; Anne Le Ny è Olga Horstig, agente di Brigitte;

è Olga Horstig, agente di Brigitte; Yvan Attal è Raoul Lévy;

è Raoul Lévy; Louis-Do de Lencquesaing è Henri-Georges Clouzot, regista;

è Henri-Georges Clouzot, regista; Valentina Romani è Peggy, sostituta di Brigitte.

Brigitte Bardot oggi

Oggi Brigitte Bardot ha 89 anni (ne compie 90 il 28 settembre). Nel 1974 ha annunciato il suo ritiro dalle scene: negli anni a seguire si è sempre più impegnata a favore dei diritti degli animali; nel 1996 ha pubblicato l’autobiografia “Mi chiamano B.B.” e nel 2011 ha venduto il suo nome a una linea di abiti.

Bardot, registi e sceneggiatori

La miniserie è stata ideata, scritta e diretta da Danièle Thompson e dal figlio Christopher. A produrla Federation Studios, GFilms e Rti-Gruppo Mediaset, con la partecipazione di France Télévisions e in associazione con Netflix, con il sostegno delle regioni Île-de-France e Provenza-Alpi-Costa Azzurra.

Bardot, dov’è girato?

Le location della miniserie sono Parigi e Saint-Tropez. Le riprese sono avvenute tra febbraio e giugno 2022.

Bardot, ascolti Francia

La miniserie è andata in onda in Francia, su France 2, nel maggio 2023, raccogliendo una media di 2,3 milioni di telespettatori (12% di share).

Dove vedere Bardot?

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere Bardot in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della miniserie.