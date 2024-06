Ultima puntata per Mattino 5 News e Mattino 4: Panicucci rimanda l’appuntamento a settembre salutando Francesco Vecchi e Roberto Poletti.

Anche questa edizione di Mattino cinque News volge al termine. Il saluto del programma di Canale 5 leader del mattino sul fronte ascolti (media del 19.1% di share) ha concluso l’annata 2023-24, la quinta da quando ha assunto il titolo “news”. Federica Panicucci e Francesco Vecchi hanno salutato il pubblico e, con loro, ringraziato anche la squadra della produzione del contenitore che quest’anno porta a casa quasi 200 puntate in diretta.

Panicucci e Vecchi: “Ogni edizione di Mattino 5 è un viaggio”

“Sono 3000 le puntate che ho condotto – dice Federica Panicucci – 15 (mie) edizioni di Mattino cinque, ma ogni edizione è un viaggio. Un viaggio che non sarebbe così se non ci fosse una squadra altrettanto straordinaria“.

“Sono tante le professionalità che ci aiutano – aggiunge Francesco Vecchi – sono fondamentali. Ringraziamo tutti i comparti, sono tanti. Dai tecnici, i giornalisti, gli inviati, il trucco e parrucco. Hanno dato un contributo incredibile”

Non mancano le citazioni alla direzione generale di Videonews, l’editore Pier Silvio Berlusconi, il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri “Coloro i quali hanno riposto la loro fiducia” afferma la Panicucci.

“Ogni stagione è diversa – riprende Francesco Vecchi – Cambiano i tempi, l’attualità, la sensibilità di chi è a casa e quel feedback fa sì che ogni stagione sia diversa sui toni, sugli argomenti da affrontare. Grazie a voi che ci avete seguito ogni mattina“.

Grazie per un'altra stagione bellissima insieme! Vi auguriamo una buona estate ❤️#Mattino5 pic.twitter.com/tkkErBScmA — Mattino5 (@mattino5) June 28, 2024

Il tiepido saluto tra Vecchi e Panicucci a Mattino cinque News

Infine Vecchi e Panicucci si scambiano un timido bacio sulle guance: “Io ringrazio te (Vecchi si rivolge alla Panicucci, ndr) buona estate“.

Insieme rimandano l’appuntamento a settembre, non prima di aver ricordato che da lunedì 1° luglio nella stessa fascia oraria arriva Dario Maltese, il nuovo conduttore per Morning News. Poco prima dei saluti finali, Maltese è stato ospitato per l’occasione autopromuovendo la prima puntata.

Poletti e Panicucci commossi in chiusura di Mattino 4

Federica Panicucci ha doverosamente fatto un secondo giro di saluti e ringraziamenti a un’ora di distanza dovendo proseguire la diretta per Mattino 4. Lo spin-off (qui anticipato da TvBlog) che ha preso il via lo scorso marzo su Rete 4 va in pausa.

Sin da subito si era percepita un’alchimia ben più marcata tra Roberto Poletti e la conduttrice (rispetto a quanto visto con Vecchi). Prese le misure delle prime puntate, la coppia di conduzione si è affermata lavorando bene insieme anche a distanza (Poletti è attualmente impegnato da Roma per l’access estivo “4 di sera“).

Poletti a Panicucci: “Ti voglio bene, la tua amicizia è preziosa”

A confermare l’affetto amichevole tra i due è un mazzo di fiori ed un biglietto recapitato dall’assistente di studio, inviato da Poletti. “Così come abbiamo iniziato…” (alla prima puntata il giornalista le regalò dei fiori) dice mentre lui la invita a leggere il messaggio.

“Cara socia, grazie per avermi trasmesso la tua passione e avermi fatto entrare nel tuo mondo fatto di serietà, professionalità, rigore e rispetto per il telespettatore. Con la speranza di camminare nuovamente insieme. Ti voglio bene, la tua amicizia è preziosa. Al prossimo successo“.

“Condivido quello che hai scritto – risponde Federica Panicucci – Te lo restituisco. E’ bello collaborare con te“. Entrambi commossi, rimandano l’appuntamento a presto (QUI il video integrale sul finale di puntata).

Grazie per questa prima avventura straordinaria di #Mattino4.

Grazie a Federica e Roberto, per l’informazione e le storie che avete raccontato.

A settembre! pic.twitter.com/VqpDlwnbKx — 𝐂𝐮𝐜𝐮 💕🎶 🐢 (@ilbreano) June 28, 2024