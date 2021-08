MasterChef Italia 2021: concorrenti, giudici e tutte le novità

MasterChef Italia 2021 è l’undicesima stagione del cooking talent di Sky Uno, versione italiana del format internazionale di gran successo nato in GB nel 1990, ma diventato un fenomeno planetario dal restyling del 2005. Arrivato in Italia nel 2011, il programma è diventato un punto di riferimento per il genere, riuscendo negli anni a tenere alta l’attenzione e a ‘rigenerarsi’ dopo un periodo di stanca. Al main format si sono affiancati negli anni diversi spin-off, dalla versione Junior per i più piccoli a quella Celebrities per i vip con la passione per la cucina. Tra il 2018 e il 2019 è andata in onda anche una versione All Stars che ha rimesso in sfida i concorrenti più talentuosi delle precedenti edizioni.

MasterChef Italia 2021 quando va in onda

L’inizio di MasterChef Italia 11 è previsto a dicembre 2021, come da tradizione del format che tende a inaugurare la sua stagione nelle immediate vicinanze del Natale. Il giorno di trasmissione tradizionale è il giovedì, per cui è facile che si inizi il 16 dicembre 2021. La finale 12 settimane dopo, presumibilmente il 3 marzo 2022.

MasterChef Italia 11 casting

La selezione dei concorrenti è iniziata la scorsa primavera. Come partecipare a MasterChef? Basta inviare la propria candidatura riempiendo il form sulla piattaforma Sky: la ricerca di concorrenti per la stagione successiva inizia ancor prima che venga annunciato il vincitore della precedente.

MasterChef Italia 2021 giudici

I giudici di MasterChef Italia 11 sono Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri, l’unico in servizio fin dalla prima stagione. La composizione a tre, e con questi nomi, si è rivelata vincente dopo una serie di cambiamenti che hanno portato nel tempo all’addio di Carlo Cracco prima e di Joe Bastianich poi e all’inserimento di una giuria a quattro che ha visto tra i suoi volti anche quello di Antonia Klugmann. Ma la triade Berbieri – Cannavacciuolo – Locatelli è la migliore finora vista.

MasterChef Italia 2021 concorrenti

Per la composizione della MasterClass 2021 bisogna attendere: i concorrenti di MasterChef Italia 11 saranno svelati come vuole la tradizione al termine delle quattro puntate, raccolte in due puntate, di selezione, con la preparazione dei piatti al cospetto dei giudici con l’assaggio che può portare alla conquista del Grembiule Bianco o del Grembiule Nero per la sfida eliminatoria. A causa del Covid, lo scorso anno non ci fu la prova nell’Hangar.

MasterChef Italia 2021, vincitore

Il vincitore di MasterChef porta a casa un premio di 100.000 € in gettoni d’oro e lapubblicazione di un proprio libro di ricette con Baldini&Castoldi.

MasterChef Italia 2021 puntate

Il format ha finora previsto 24 puntate raccolte in 12 prime serate: due puntate a sera per un totale di tre ore circa di show ad appuntamento. Tolte le selezioni, la struttura della serata prevede due puntate in cui si suddividono le quattro prove canoniche del cooking show. Si parte con la Mystery Box e con l’Invention Test nella prima ‘parte’ e si prosegue in genere con la prova in Esterna e col Pressure Test nella seconda, con qualche variazione a seconda dell’estro degli autori.

MasterChef Italia streaming

MasterChef è visibile in streaming per gli abbonati NOW e per gli abbonati al servizio SkyGo.