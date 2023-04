Ci siamo lasciati stamani con le parole di Massimo Giletti ai microfoni di RTL 102.5 qui raccolte per noi da Massimo Galanto. La vicenda è ancora quella: la cancellazione improvvisa di Non è l’Arena dal palinsesto de La7. Un nodo da sciogliere che per il momento si attiene ad una decisione, ma che mette nero su bianco un’evidente delicata situazione.

C’era una data segnata sul calendario, quella di domenica 23 aprile, il direttore del Tg La7 Enrico Mentana aveva preso la decisione di occupare la prima serata per poter trattare il caso liberamente: “Ssul caso Giletti continuo a pensare che queste crisi si superano solo con la chiarezza”, magari trovando pure un punto di svolta “E chissà che poi…”. Tutto era confermato, ma oggi 21 aprile 2023, lo speciale previsto subisce lo stop. Non andrà in onda.

I profili social del Tg La7 hanno pubblicato un video esclusivo inviato dallo stesso Giletti ad Enrico Mentana. Il conduttore si trova all’uscita dalla Procura di Firenze. Riportiamo le testuali parole:

“Ci sono vicende che non si possono risolvere in uno studio televisivo. Vanno affrontate nei luoghi deputati per farlo, cioè gli uffici di un’azienda, altrimenti si rischia di finire nell’aula di un tribunale. Come vedete – spiega Giletti – sono appena uscito dalla Procura di Firenze e questo vi fa capire la situazione complessa, difficile, delicata di quello che stiamo vivendo. Per questo, pur dicendo grazie ad Enrico Mentana, non mi è possibile partecipare allo speciale previsto per domenica da La7. Lo devo soprattutto ai magistrati che stanno lavorando su questa indagine. Lo devo anche e forse per rispettare me stesso. Io parlerò sicuramente, ma questo non è il momento giusto per farlo e forse non è nemmeno il modo giusto”.

CLICCA QUI PER IL VIDEO

Nella didascalia della clip sul profilo Instagram del Tg La7 si legge che nel colloquio tra Massimo Giletti ed Enrico Mentana avvenuto dopo l’invio del video “si è convenuto di riprovarci appena le ulteriori indagini che si sono aperte potranno consentire una testimonianza televisiva adeguata per lo scopo della trasmissione“.