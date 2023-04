Caso Giletti, Mentana porta il tema in uno speciale in prima serata su La7

Via Giletti dalla domenica sera di La7, arriva Mentana ad occuparsi, nella domenica sera di La7, del “caso Giletti“. Ha del clamoroso l’annuncio fatto pochi minuti fa del direttore del Tg La7 Enrico Mentana, che tramite un post Facebook dà l’appuntamento alla prossima domenica per uno speciale del suo telegiornale che sarà dedicato proprio alla vicenda della sospensione di Non è l’Arena.

“Sul caso Giletti continuo a pensare che queste crisi si superano solo con la chiarezza. So che Giletti non informò l’editore Cairo né della foto fantasma fattagli intravedere da Baiardo, né della conseguente convocazione dai pm fiorentini. È nelle prerogative di un editore sospendere un programma, ma forse Urbano Cairo non poteva immaginare che sarebbero poi emersi tutti questi elementi, che rischiano di dare allo stop di Non è l’arena un segno diverso. Massimo Giletti è ancora sotto contratto, e la domenica resta libera. E allora per domenica prossima stiamo pensando a una trasmissione che affronti tutte le questioni più scottanti emersi attorno a questa vicenda, adeguata testimonianza del fatto che da noi non si nasconde nulla, soprattutto quando si parla di mafia. E chissà che poi…” ha infatti scritto in un post Mentana.

A sorprendere non è sicuramente che l’apertura di credito nei confronti di Massimo Giletti arrivi da parte di Enrico Mentana, che fra i tanti volti di La7 è sicuramente uno di quelli che negli anni ha collaborato di più con il conduttore di Non è l’Arena, come avvenuto recentemente in occasione delle primarie del Partito Democratico, nonostante i due venissero da un periodo in cui il loro rapporto pareva essersi raffreddato per una diversa visione sulla necessità di dare spazio in tv alla galassia dei no-vax.

Stupisce di più che, sulla stessa La7 in cui è stato sospeso il programma di Massimo Giletti, Enrico Mentana potrà fare uno speciale del Tg La7 su Giletti (in cui il conduttore sarà anche ospite?).