Non sarà una vera e propria maratona, ma da giornalista che non lascia nulla al caso Enrico Mentana presidierà anche i risultati delle primarie Pd (si vota oggi in tutta Italia fino alle ore 20.00). Lo ha annunciato il direttore del TgLa7 poco fa attraverso i suoi canali social. Appuntamento, dunque, a questa sera su La7 alle ore 21.30. E Non è l’Arena che fine fa?

Stando a quanto si apprende, il programma di Massimo Giletti andrà regolarmente in onda alle 21.15, subito dopo In Onda. E proprio all’interno del talk show che è prevista una finestra informativa con protagonista Mentana che, peraltro, sarà con Giletti anche nello spazio dedicato al ricordo e all’omaggio di Maurizio Costanzo, i cui funerali si terranno domani pomeriggio a Roma (con diretta tv).

La7 non sarà l’unica rete generalista ad occuparsi in tempo reale della sfida interna al Pd tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein. Infatti, come ogni domenica, su Rete 4 andrà in onda in diretta Zona Bianca, con la conduzione di Giuseppe Brindisi.

Va detto che dal punto di vista mediatico e televisivo, le primarie Pd, soprattutto in questa tornata, dopo i deludenti risultati elettorali del partito alle politiche, sembrano possedere scarso appeal. A dimostrarlo anche lo spazio abbastanza ridotto che ad esse è stato concesso dai principali talk show. Ma anche la debole ricaduta sull’opinione pubblica del confronto televisivo che si è consumato meno di una settimana fa in diretta su Sky Tg24, peraltro senza momenti memorabili in termini di racconto televisivo del mondo della politica.