X Factor 2026: Giorgia confermata alla conduzione, Irama nuovo giudice al posto di Achille Lauro | LE AUDIZIONI

Entra nel vivo con l’ufficializzazione del cast la nuova edizione di X Factor 2026. Giorgia torna alla conduzione per il terzo anno consecutivo. La novità è Irama, che sostituisce Achille Lauro in giuria accanto a Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi. Le audizioni all’Allianz Cloud di Milano da inizio giugno, il debutto TV a settembre su Sky Uno e NOW.

La macchina di X Factor riparte con una conferma e una novità estremamente importante. Sky ha sciolto le riserve sul cast della nuova edizione: Giorgia torna alla conduzione per il terzo anno consecutivo, consolidando un rapporto con il programma che ha funzionato sia dal punto di vista degli ascolti che del feeling con i concorrenti.

In giuria vengono confermati Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi. La novità è Irama, che occupa la cattedra lasciata vacante da Achille Lauro.

X Factor, la novità Irama

La scelta di Irama non è casuale. Trent’anni, cinque partecipazioni al Festival di Sanremo, oltre 2,5 miliardi di streaming e un concerto-evento allo Stadio San Siro in arrivo: il cantautore monzese arriva a X Factor nel momento più alto della sua carriera, con la credibilità di chi ha attraversato il mercato discografico contemporaneo in tutte le sue forme, dal cantautorato intimo all’urban al pop da classifica. È il profilo giusto per parlare alle nuove generazioni senza risultare calato dall’alto.

“Siamo felici di presentare la giuria di X Factor 2026 – ha dichiarato Sky. “Giorgia, con la sua straordinaria empatia e la sua esperienza, guiderà ancora una volta il programma. Irama porta freschezza e una conoscenza totale delle dinamiche musicali di oggi. Insieme a Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, questa è una delle giurie più competitive degli ultimi anni.”

SKY, le dichiarazioni su X Factor

“X Factor è in programma che, come pochi, è capace di trasformare la televisione in un luogo rilevante per la musica italiana – dice Giuseppe De Bellis, vice presidente sport, news e intrattenimento di SKY – non si tratta solo di una gara, è il punto d’incontro tra nuovi talenti, industria musicale, racconto pop e conversazione sociale. E questa nuova stagione si muove, ancora una volta, nel solco di un format unico, che sa stare dentro il presente, leggere i cambiamenti e restituirli al pubblico con autenticità e ritmo”.

“Con Irama, accanto a una squadra già straordinariamente affiatata, arriva – prosegue De Bellis – un nuovo sguardo artistico che contribuirà ad arricchire ulteriormente il racconto di questa edizione e che si integra perfettamente alle sensibilità musicali e personali di Paola, Jake e Francesco. Quattro sguardi diversi, ciascuno con le sue sfumature, cui si aggiungono l‘energia e il carisma di Giorgia. Un mix ideale per lavorare al meglio con i talenti che saranno scelti, e per intercettare i gusti di un pubblico che, anno dopo anno, accompagna X Factor con una passione e una fame di musica straordinarie”.

Marco Tombolini, CEO Fremantle, che produce lo show, conferma: “La più grande sfida che compie ogni anno la squadra di X Factor è rinnovare un format storico raccontando, attraverso il programma, l’evoluzione musicale e anche culturale e sociale di una nuova generazione di giovani talenti. Un racconto reso sempre più avvincente grazie alla presenza di Giorgia, il nostro amato capitano. Al tavolo, quest’anno, accogliamo con grande gioia un nuovo giudice, Irama, che, sono sicuro arricchirà – con uno sguardo originale e grandi competenze – un tavolo reso “storico” da Paola, Francesco e Jake, che entrano di diritto ormai negli annali del programma”.

Le Audizioni di X Factor — il momento in cui il pubblico può vedere dal vivo i primi provini — inizieranno a inizio giugno all’Allianz Cloud di Milano. Il debutto televisivo è previsto per settembre su Sky Uno e in streaming su NOW.