Dopo i primi quattro appuntamenti andati in onda dal 29 dicembre al 19 gennaio scorso, Kalipè, il nuovo programma divulgativo di Rai2 condotto da Massimiliano Ossini, torna a giugno con due nuove puntate in una speciale Summer Edition.

Come vi avevamo già raccontato negli scorsi mesi delle cinque puntate annunciate per l’edizione invernale solo quattro sono state effettivamente trasmesse. In due serate, precisamente mercoledì 22 e mercoledì 29 giugno, verranno così trasmessi i nuovi appuntamenti, uno dei quali sarebbe stato pronto già per gennaio (con la presenza di Giovanni Allevi) e un altro invece confezionato in aggiunta.

Per Massimiliano Ossini da lunedì 6 giugno partirà poi anche l’avventura di Unomattina Estate, programma che ha già avuto modo di condurre nell’edizione del 2018 e al quale tornerà facendo coppia con la giornalista del Tg1 Maria Soave. Quest’anno la trasmissione dovrebbe andare in onda dalle 10:00 alle 12:00 e dovrebbe essere preceduta dallo spazio esclusivamente informativo del Tg1, che sarà strutturato così come vi abbiamo raccontato una settimana fa.

Ossini potrebbe restare al timone di Unomattina, in solitaria, anche nella stagione invernale, come anticipato da Dagospia, anche se al momento non ci sarebbero conferme definitive al riguardo. Il progetto di Kalipè potrebbe essere però condizionato nel suo proseguimento da questo eventuale impegno quotidiano, che renderebbe senz’altro difficile poter organizzare le riprese per una nuova edizione.

Per ora l’unica certezza è che per mercoledì 22 e mercoledì 29 giugno sono previsti su Rai2 due appuntamenti di Kalipè Summer Edition, la cui data di messa in onda è stata cambiata in seguito allo slittamento che ha subito Boss in incognito, che partirà martedì 31 maggio. Il programma di Max Giusti, infatti, sarebbe dovuto partire questa sera, per poi chiudere martedì 7 giugno e lasciare spazio dalla settimana successiva a Massimiliano Ossini, che sarebbe così andato in onda in un giorno diverso.