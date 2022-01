A dicembre scorso, quando fu lanciato ufficialmente dalla Rai, furono annunciati cinque appuntamenti di Kalipè – A passo d’uomo. La prossima settimana, però, nel palinsesto di Rai2 mercoledì sera non è prevista la quinta puntata del programma di Massimiliano Ossini. Al suo posto risulta esserci il thriller Man On Fire – Il fuoco della vendetta, con Denzel Washington, Christopher Walken, Dakota Fanning e il nostro Giancarlo Giannini. Il motivo della variazione di palinsesto ve lo spieghiamo noi di TvBlog.

Non si tratta di chiusura anticipata, né tantomeno di bocciatura. Anzi. Stando a quanto ci risulta, Kalipè – A passo d’uomo tornerà in onda in primavera (tra maggio e giugno) con due nuove puntate collocate sempre in prima serata su Rai2.

La decisione sarebbe arrivata anche per preservare la trasmissione di divulgazione scientifica dalla concorrenza del Festival di Sanremo, in onda proprio tra due settimane su Rai1. L’appuntamento di mercoledì scorso di Kalipè ha fatto registrare 906.000 spettatori pari al 4.2% di share, in linea col debutto (903.000 spettatori pari al 4.3% di share).

Dunque, la quinta (con ospite Giovanni Allevi) e la sesta puntata (quest’ultima deve essere ancora registrata) del programma, che, facendo servizio pubblico e regalando immagini di grande impatto, racconta il pianeta e la natura, slittano in primavera per dare vita ad una edizione speciale, che potrebbe rivelarsi il primo passo in vista di una eventuale riconferma per la prossima stagione. Va, peraltro, segnalato che il format Kalipè era stato originariamente pensato – come rivelato pubblicamente da Ossini stesso – per il periodo primaverile.

In attesa del ritorno in onda di Kalipè, Massimiliano Ossini domani pomeriggio sarà come sempre alla guida di Linea Bianca, in onda su Rai1 a partire dalle ore 15.15, subito dopo Dedicato di Serena Autieri.