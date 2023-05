“Che fine ha fatto Marco Predolin?” Qualcuno se lo stava chiedendo, sul web, tra i vari commenti a questa terza puntata dell’Isola dei Famosi. E la risposta l’ha data Ilary Blasi, negli ultimi minuti della diretta, spiegando che il naufrago ha dovuto abbandonare il programma per motivi di salute. Una breve frase con i saluti al diretto interessato per un terzo appuntamento del reality show che ha visto due abbandoni in poche ore.

La prima a lasciare il programma è stata Claudia Motta che, dopo un infortunio nei giorni scorsi, è stata visitata dai medici che hanno consigliato alla concorrente di non tornare in gara all’Isola dei Famosi. E così, la modella e volto di “Tiki Taka” farà ritorno in Italia e sarà presente in studio a seguire tutte le prossime puntata del programma. A fine puntata, dopo nessun accenno alla sua esperienza degli ultimi giorni nell’Isola di Sant’Elena (nota come Ultima spiaggia di Venturiana memoria…), la conduttrice ha spiegato che Marco Predolin non fa più parte dello show. E al suo posto è arrivata Nathaly Caldonazzo, dopo aver perso lo scontro con Fiore Argento e Alessandro Cecchi Paone (col compagno Simone) nel televoto.

Per lei inizia un secondo capitolo, da naufraga solitaria, sotto gli auguri di Vladimir Luxuria che, ad inizio puntata, aveva ammesso di aver riscoperto la showgirl negli ultimi giorni. Sperava per lei che potesse continuare il gioco ma, per poco, ha perso il confronto con gli altri colleghi naufraghi.

Marco Predolin era stato il primo ad essere eliminato dopo il televoto aperto con Helena Prestes. Lei è riuscita ad avere la meglio e così, Predolin è finito sulla spiaggia disabitata per tentare un nuovo percorso. Ma alcuni “problemi di salute” non specificati, hanno costretto l’uomo ad abbandonare il reality show e tornare dritto dritto in Italia.