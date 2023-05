Questa sera, 2 maggio 2023, su Canale 5, andrà in onda la terza puntata de L’Isola dei Famosi 2023, il reality show condotto da Ilary Blasi con la partecipazione di Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, nel ruolo di opinionisti, e di Alvin, nel ruolo di inviato.

Il programma è prodotto in collaborazione con Banijay Italia. La regia è a cura di Roberto Cenci.

Isola dei Famosi 2023, terza puntata 2 maggio: anticipazioni

Asia Argento sbarcherà sull’Isola per fare una sorpresa a sua sorella Fiore. L’attrice sarà anche protagonista di una prova che permetterà ai naufraghi di vincere un prezioso premio per la loro sopravvivenza.

Nel corso della serata spazio anche a una sorpresa “di cuore” per Simone Antolini.

Un nuovo naufrago è pronto per iniziare la sua avventura all’Isola dei famosi. Questo ingrasso come cambierà i già fragili equilibri tra le tribù?

Una tra Fiore Argento, Nathaly Caldonazzo e la coppia formata da Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini dovrà abbandonare Cayo Cochinos.

Infine, spazio alle nuove nomination coordinate da Alvin.

Isola dei Famosi 2023, cast e concorrenti: chi sono?

I concorrenti di questa diciassettesima edizione sono 16.

I 16 naufraghi, una volta giunti sulle spiagge di Cayo Cochinos, in Honduras, saranno divisi in tre tribù, la Tribù delle Donne, composta da Fiore Argento, stilista, sorella di Asia e figlia di Dario, Nathaly Caldonazzo, showgirl, Pamela Camassa, showgirl, Corinne Clery, attrice, Claudia Motta, modella, Helena Prestes, modella, e Cristina Scuccia, cantante precedentemente nota come Suor Cristina, la Tribù degli Uomini, formata da Christopher Leoni, attore e modello, Andrea Lo Cicero, ex rugbista, e Marco Predolin, conduttore, e la Tribù delle Coppie, composta da Alessandro Cecchi Paone, conduttore e divulgatore, e il fidanzato Simone Antolini, studente, Marco Mazzoli e Paolo Noise, conduttori radiofonici, e i Jalisse (Alessandra Drusian e Fabio Ricci), duo musicale.

Isola 2023, terza puntata 2 maggio: dove vederlo in tv e in streaming

Sarà possibile seguire l’Isola dei Famosi 2023 in diretta dalle ore 21:45 su Canale 5 e, in streaming, sul sito di Mediaset Infinity.

Noi di TvBlog seguiremo l’appuntamento con il nostro liveblogging.