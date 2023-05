Cristina Scuccia è tra i protagonisti dell’Isola dei Famosi 2023. Conosciuta da tutti come (ex) Suor Cristina, vincitrice di The Voice of Italy, ha fatto chiacchierare e ha diviso per la sua decisione di partecipare ad un reality show, pochi mesi dopo aver abbandonato i voti. Da fenomeno religioso del piccolo schermo a concorrente laica di un programma in prima serata su Canale 5. La curiosità è alta, è innegabile. In molti aspetta(va)no di vedere discussioni, qualche possibile cedimento, magari un’improvvisa lite con toni accesi. Non troppo o è subito Metaverso. Succede per tutti i vip concorrenti, figuriamoci per chi ha indossato il velo per anni…

Questo è, ahimè, il rovescio della medaglia per chi partecipa ai reality show. Lo sanno tutti e lo sapeva sicuramente anche Cristina Scuccia. Quindi, nessuna sorpresa. Ma, oltre alle dinamiche in gioco, sul web, spesso, iniziano a spuntare interviste, commenti, rivelazioni di ex compagni/e, ex amici, ex colleghi. O amici improvvisare pronti a raccontare tutto e a vuotare il sacco. Anche qui, nulla di sorprendente. Sempre la medaglia di cui parlavamo prima.

Quello che però è sottile è il gioco dell’insinuazione. Un conto è raccontare un rumor, un gossip, metterci la faccia e prendersi pro/contro e conseguenza di una dichiarazione puntando sulla celebre libertà di parola e un altro è quello di cercare di comprendere qualcosa senza essere espliciti.

Parliamoci chiaro: sul web si chiacchiera di un possibile amore tutto al femminile per Cristina Scuccia, di un interesse per le donne. Quindi l’idea di una ex suora che racconta di amare (o di poter amare) una donna è sicuramente un coup de théâtre desiderato in ogni reality show. Anche, ahimé, nel 2023 quando tutto questo potrebbe -e dovrebbe- essere nemmeno più così pruriginoso.

Ma Cristina Scuccia non sa nulla. Potrebbe immaginarlo? Potrebbe temerlo? Sono numerose le ipotesi. Per il momento, la via autoriale scelta è stata quella di NON affrontare l’argomento. Legittimo. Ma a rischio “ambiguità” se dallo studio partono domande con un possibile doppio testo:

“Poi ti farò una domanda diretta, schietta e so che mi risponderai in maniera sincera” ha anticipato Vladimir Luxuria, fissando intensamente la telecamera, avvertendo così Cristina Scuccia.

In molti avranno pensato proprio il gossip sentimentale sulla sua vita. E invece no:

“Sai che Papa Francesco ha detto che la castità per i sacerdoti non è più un dogma, dovrebbe essere la stessa cosa anche per le suore, secondo te? Una suora potrebbe innamorarsi e provare dei sentimenti senza lasciare?”

Lei ha replicato spiegando il suo punto di vista -condivisibile o meno – sull’argomento:

“Se doni la tua vita completamente, non diventa una rinuncia. Privarsi di qualcosa per elevarsi… Non riesco a vedere una persona che ha una famiglia e il carico di una comunità intera…”

“E se dovesse accadere quindi uno dovrebbe sciogliere i voti?” ha insistito Luxuria. E dopo la risposta ovviamente affermativa, ha chiosato con “Ho capito, ho capito” che poteva lasciare intendere anche un’altra interpretazione. Ovvero, mia interpretazione, che potesse aver voluto lasciare i voti per amore.

Appare quindi più morigerato e attento l’intervento di Enrico Papi che ha preso la parola per cercare di aiutarla (“Devi stare attenta a come parli, sei molto fragile, quando rispondi fai molta attenzione…”).

“Che caratteristiche deve avere la persona che cerchi?” ha chiesto Ilary Blasi, provando nuovamente a toccare l’argomento e chiedendo se qualcuno sull’isola potrebbe interessarle:

“No nessuno… E non deve avere caratteristiche precise, quel che sarà sarà… E’ come se stessi meditando cosa posso fare domani nella mia vita. Ci penso all’amore, ci credo nell’amore, libero… Non so cosa il Signore mi prospetta domani…”

“Quindi tutto può succedere?” è intervenuta Luxuria, rivolta alla Scuccia.

“Certo, tutto può succedere” ha chiosato ancora una volta Suor Cristina.

L’argomento “vietato” (?) non è stato affrontato apertamente, in maniera diretta, ma tra domande e quesiti, per qualcuno possono essere sembrate molte le ‘insinuazioni’ fatte.

A questo punto, per quanto ancora sia straniante doverne parlare, avrebbe più senso farlo CHIARAMENTE con la diretta interessata, conscia di quello che si mormora, di lei.

Oppure non parlarne per niente. Perché se ti vanti di avere una coppia gay nel programma (Alessandro Cecchi Paone e il compagno Simone), poi è straniante scivolare sul ‘non detto’ (con chi non sa, soprattutto, di cosa si sta veramente parlando).

Faccio un esempio estremo, FALSO, ma chiaro. Se io sono all’Isola dei Famosi e un presunto ex farmacista ha rilasciato un’intervista nella quale rivela che l’ho tradito 10 volte e in studio mi domandano “Ti vediamo debole, vuoi che ti mandiamo un integratore? Qualche farmaco?” io sono nel dubbio. Perché non so dell’intervista, posso immaginarlo (se esiste) ma anche pensare sia solo un commento curioso. E sulla testa avrei un punto interrogativo con un sorriso sghembo.

Del resto lo diceva anche Errol Flynn: “Non è quello che dicono su di te, è quello che sussurrano“.

O lasciano tra le righe.