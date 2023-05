“Ufficialmente Claudia non è più concorrente dell’Isola dei famosi“. Con queste parole Alvin ha annunciato, nella puntata di martedì 2 maggio 2023, l’uscita di scena dal programma di Claudia Motta dopo un incidente avvenuto nelle scorse ore. Nulla di grave e tutto sotto controllo, come spiegato dall’inviato durante l’inizio della terza puntata del reality show.

Cosa è successo a Claudia Motta?

Claudia Motta è scivolata, sbattendo un braccio contro lo scoglio. Una brutta caduta per la ragazza, spaventata per quanto accaduto e subito soccorsa da Fabio, il cantante dei Jalisse. Dopo averla rassicurata, ha controllato che non ci fossero tagli ma, per sicurezza, i medici hanno voluto portare via la giovane per alcune visite più approfondite. Nulla di grave per lei ma, in base al parere dei professionisti, non è più il caso che torni in gioco all’Isola dei Famosi 2023. Da qui la decisione di far terminare anzitempo la sua avventura all’interno del programma. “La aspettiamo in studio!” ha commentato Ilary Blasi, anticipando così la presenza in studio dell’ex naufraga, prima eliminata di questa edizione.

Claudia Motta è una modella che, nel corso della sua carriera, è stata anche ospite fissa del programma “Tiki Taka”. Poi nel curriculum vanta partecipazioni a “Ciao Darwin” nel “Big show” di Enrico Pucci. Nel 2021 ha vinto la fascia di “Miss Mondo” mentre è stata anche attrice nella fiction “Il capitano” e nel film con Aldo Baglio “Scappo a casa”.

Nella puntata di lunedì 2 maggio 2023, l’arrivo di un nuovo naufrago e la presenza di Asia Argento, sorella di Fiore (concorrente in gioco), sono alcuni degli ingredienti di questo terzo appuntamento del reality show. Ci sarà anche il primo eliminato di questa nuova edizione che potrà decidere se continuare il suo percorso nell’isola d’Elena, come anticipato da Ilary Blasi, fin dalla prima puntata del programma.

In studio, Claudia Motta presenzierà per tutto il resto delle prossime puntate.