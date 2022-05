Ospite d’eccezione questa sera al Tg1. Infatti, stando a quanto risulta a TvBlog, nell’edizione delle ore 20.00 di giovedì 26 maggio 2022 interverrà Mara Venier. La conduttrice di Domenica In sarà presente nello studio del telegiornale diretto da Monica Maggioni per lanciare l’evento in programma domani sera su Rai1.

Il riferimento è a Domenica In Show, la festa in prime time (in rigorosa diretta) durante la quale la Venier per celebrare i suoi 30 anni di carriera televisiva ospiterà, tra gli altri, Renzo Arbore, Ornella Vanoni, Gigi D’Alessio, Il Volo, Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino. Un’occasione anche e soprattutto per chiudere in bellezza l’ennesima stagione positiva per zia Mara, che dopo l’estate tornerà regolarmente alla guida di Domenica In.

Per la Signora della domenica si tratterà della 14esima edizione (un vero e proprio record, supererà Pippo Baudo) – il suo debutto assoluto nello storico contenitore domenicale di Rai1 risale al 24 ottobre 1993, al fianco di Monica Vitti, Luca Giurato e Don Mazzi.

L’ospitata al Tg1 di questa sera, nella pagina solitamente riservata alle notizie di spettacolo, impreziosisce una settimana intensa di impegni promozionali per Mara Venier, che ha preso parte (in collegamento) sabato scorso a TvTalk e domenica (in studio) a Che tempo che fa (dove ha strappato a Fabio Fazio la promessa di partecipare ad una puntata di Domenica In dell’anno prossimo). E chi si concluderà domani, con il previsto intervento all’interno di La vita in diretta, condotto dall’amico Alberto Matano.

L’ultimo appuntamento stagionale di Domenica In è fissato per il 5 giugno, con durata ridotta (un’ora e quaranta circa) per lasciare spazio allo speciale del Tg1 dedicato alle celebrazioni del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II. Quindi la pausa estiva durante la quale ricaricare le batterie in vista delle nuove puntate dall’11 settembre 2022 (sarà la 47esima edizione).