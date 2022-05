Mara Venier e Domenica IN, un amore così grande che andrà avanti anche per la stagione televisiva 2022-2023. La data c’è e sarebbe quella dell’11 settembre 2022, lo ha rivelato Mara Venier in coda all’esibizione di Elisa e Matilda de Angelis insieme per il nuovo singolo estivo dal titolo Litoranea. La conduttrice scambiando le ultime battute con la cantante e l’attrice ha anticipato la partenza di quella che sarà la quarantasettesima edizione del contenitore domenicale di Rai 1.

Ha invitato Elisa come ospite nelle prime puntate: “Noi la prossima stagione inizieremo prima“. La certezza che al timone dello storico programma ci fosse ancora la Zia Mara è già realtà, in effetti mancava la data di partenza, ma ora abbiamo anche quella senza aspettare obbligatoriamente la presentazione dei Palinsesti Rai questa estate.

Poco meno di un mese fa al termine della lunga intervista con Jovanotti è arrivata la certezza con questa frase: “Allora vieni qua perché io farò Domenica In anche l’anno prossimo, così l’ho detto pubblicamente.”

Per Mara Venier si tratterà della sua quattordicesima edizione (la quinta di seguito), un numero che segna il record assoluto di conduzioni del programma superando le 13 edizioni condotte da Pippo Baudo.

Domenica IN, salta l’ospitata di Manuel Bortuzzo: ecco il motivo

Intanto oggi, 8 maggio, come anticipato dal nostro Hit era in programma la presenza di Manuel Bortuzzo (con suo padre Franco) tra gli ospiti per la presentazione della fiction Rai Rinascere, dedicata alla storia del nuotatore ed ex concorrente del Grande Fratello VIP. Alla fine di Bortuzzo non c’è stata traccia, ma ci sarebbe un perché.

Il sito di Davide Maggio ha rivelato che l’ospitata è saltata per decisione di Mara Venier che non avrebbe mandato giù la partecipazione di Manuel alla puntata di Verissimo di ieri, 7 maggio 2022, circostanza in cui il ragazzo ha parlato della fine della storia con Lulù Selassiè. A questo punto la conduttrice ha ritenuto l’ospitata bruciata a causa della comparsa in un altro programma poche ore prima.

Su Instagram un utente ha commentato la cancellazione dell’ospitata di Manuel così:

Ma se lui doveva andare a Domenica In per parlare del film, perché non ci può andare? Lui a Verissimo ha solo parlato della storia finita con Lulù; è che Mara oltre al film voleva anche fare gossip? Manuel vuole tenere le due cose ben separate, non tutti lo hanno capito?

A rispondere ci pensa proprio il diretto interessato che sembra lanciare una frecciata: “Non tutti ci arrivano“.

Per la cronaca, in rappresentanza del film tv e a salvare il tutto c’è stato l’attore Alessio Boni previsto tra gli ospiti (come da noi anticipato).