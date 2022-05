Domenica in e gli ospiti della trentaquattresima puntata

Domenica 8 maggio 2022 si rinnova a partire dalle ore 14 dalle frequenze della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo l’appuntamento con Domenica in, lo storico programma del pomeriggio del giorno di festa diretto e condotto da Mara Venier che tiene compagnia al pubblico da ormai tanti anni. Ospiti, temi, argomenti, protagonisti e le consuete anticipazioni da queste colonne su quel che sarà il menu della nuova puntata del programma ideato nel 1976 dal grande Corrado.

Eccoci dunque ad anticipare le portate del menu della puntata numero 34 di questa stagione 2021-2022 di Domenica in partendo da Giovanna Ralli, l’attrice fresca vincitrice del David di Donatello alla carriera che le è stato consegnato l’altro giorno durante la cerimonia trasmessa sempre da Rai1. La Ralli, amica di Mara e di Domenica in, sarà presente per una lunga intervista sulla sua luminosissima carriera cinematografica. In studio poi con Mara ci sarà Manuel Bortuzzo, insieme al papà Franco per una lunga chiacchierata con zia Mara sulla sua vita, su quello che gli ha dato, ma anche su quello che gli ha tolto. Arriva poi in studio Alessio Boni, fra gli interpreti del film per la tv di Umberto Marino “Rinascere”, in cui viene raccontata la storia di Manuel tratta da libro da lui scritto “Rinascere, l’anno in cui ho ricominciato a vivere“. Nel film Alessio Boni interpreta il padre di Manuel, mentre Manuel è interpretato da Giancarlo Commare.

Si passa poi al mondo delle sette note con Elisa, ospite in studio per una intervista e anche per una esibizione musicale con pezzi del suo sterminato repertorio. Con lei ci sarà anche l’attrice Matilda De Angelis, insieme cantano la canzone “Litoranea“, nuovo singolo della cantautrice friulana. In arrivo poi nello studio romano di Domenica in un vecchio e caro amico di questo programma e di Mara in particolare, ovvero Giucas Casella, si prevedono intense folate di vento e scrosci di pioggia. Collegamento poi con Torino con Mahmood e Blanco che rappresenteranno l’Italia all’Eurovision song contest, la cui telecronaca diretta a cura di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio verrà trasmessa dalla prima rete della Rai durante la settimana seguente. Arriva poi Francesco Merola con la sua promessa sposa Marianna Mercurio e per chiudere nell’angolo letterario in studio con Mara il marito di Caterina Balivo, Guido Maria Brera, per parlare del suo libro “I diavoli” da cui è stata tratta la serie di successo di Sky “Diavoli“.

Appuntamento per tutto questo domenica 8 maggio a partire dalle ore 14 con zia Mara su Rai1 per una nuova puntata di Domenica in.