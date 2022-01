Non succede, ma è successo: Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio di nuovo insieme per l’Eurovision Song Contest 2022. Dopo aver accompagnato i telespettatori italiani col (magnifico) commento di una serata indimenticabile, che vide la vittoria dei Måneskin a Rotterdam, Corsi e Malgioglio sono pronti a una nuova avventura targata Eurovision. Commenteranno la finale di ESC per Rai 1, in prima serata sabato 14 maggio.

Con un video postato sui social, Gabriele Corsi ha infatti ‘invitato’ l’amico Malgioglio a passare una settimana insieme a Torino il prossimo maggio, casualmente nella settimana dell’ESC.

A volte succede.Ci vediamo a #Torino, caro Cristiano Malgioglio!Eurovision Song Contest #escita Posted by Gabriele Corsi on Tuesday, January 25, 2022

La notizia fa piacere. La speranza che Corsi e Malgioglio tornassero insieme per il commento italiano dell’ESC 2022 non si è mai spenta in chi scrive, visto che in diversi anni di dirette mai si era avuto uno spettacolo così appassionato e leggero e una conduzione così attenta e lucida come quella della finale 2021. Unica eccezione la finale di ESC 2011, con Raffaella Carrà che volle – fortissimamente volle – il ritorno dell’ESC nel palinsesto Rai e chiamò accanto a sé uno dei più grandi dj internazionali, Bob Sinclair.

Il commento della finale dell’Eurovision Song Contest 2021 confermò una volta di più la bravura di Corsi in diretta (radio e tv) ed è dispiaciuto non vederlo alla conduzione degli Allocation Draw con Carolina Di Domenico a causa di una improvvida positività al Covid (sostituito da Mario Acampa). Fa però piacere saperlo di nuovo all’ESC insieme a Cristiano Malgioglio, che nella finale dello scorso anno dette l’ennesima dimostrazione della sua grande capacità intrattenitiva (in gran spolvero poi anche nella giuria di Tale e Quale Show).

Fa quindi piacere sapere che la coppia Corsi – Malgioglio si ritrovi all’ombra della Mole per rivederli e risentirli nel commento italiano alla diretta: lo show, infatti, sarà in inglese come richiesto dall’EBU. Intanto in bocca al lupo a entrambi.