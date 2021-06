Dopo alcuni mesi di assenza, dopo la sua ultima ospitata risalente al 13 novembre scorso quando partecipò a Tale e Quale Show con Carlo Conti collegato da casa per lanciare la maratona di Trenta Ore per la Vita, proprio la sera precedente al suo debutto nel pomeridiano di Amici, Lorella Cuccarini tornerà in Rai nella giornata di sabato partecipando a Uno Weekend, in uno spazio in cui insieme a Beppe Menegatti si ricorderà la grande Carla Fracci, a poco più di un mese dalla sua scomparsa.

La Cuccarini sarà ospite del programma che ha come capo progetto, oltre che Daniela Attilini, Vincenzo Galluzzo, con cui ha condiviso ha condiviso la stagione 2019/2020 de La Vita in Diretta: i due fra l’altro si sono anche recentemente incontrati a Macerata, come testimonia questo post Instagram.

Oltre a Lorella Cuccarini, nelle scorse settimane finita nel mirino di Piersilvio Berlusconi per un programma domenicale su Canale 5, progetto che pare ora arenato, sabato nel debutto del programma condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi, in onda su Rai 1 dalle 8:30, si affacceranno diversi ospiti: per la rubrica Colazione saranno in collegamento dall’isola di Salina, dove si terrà da giovedì il Marefestival, Claudio Gioè e Barbara De Rossi, entrambi premiati nel corso della manifestazione, mentre Rosario Trefiletti e Rosanna Lambertucci saranno in studio per commentare i mercati di Bolzano e Palermo che verranno mostrati – ovviamente la Lambertucci darà anche qualche consiglio da seguire per rimanere in forma durante l’estate.

A Uno Weekend nel primo appuntamento di sabato, oltre all’oroscopo settimanale fatto in collegamento da Paolo Fox, sarà presente poi anche uno spazio dedicato agli animali a quattro zampe: la prima ospite sarà Rita Dalla Chiesa. La rubrica di punta del giorno festivo sarà invece Il pranzo della domenica, dove ci si collegherà con la casa di un personaggio famoso per seguire la preparazione in famiglia del pranzo domenicale: nella puntata di questa settimana ci ci collegherà da casa Tognazzi-Izzo con Simona Izzo.

Nella puntata di domenica, in onda dalle 8:20 sempre su Rai 1, in collegamento da Salina ci saranno questa volta Maria Grazia Cucinotta e Paolo Ruffini, mentre saranno in studio Annalisa Minetti e il direttore del settimanale Nuovo e Nuovo Tv Riccardo Signoretti.