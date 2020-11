Un Carlo Conti ancora affaticato ma in via di miglioramento ha aperto da casa sua la puntata di stasera di Tale e Quale Show, penultimo atto del Torneo:

“Buonasera a tutti, è stato un periodo un po’ difficile, permettetemi di ringraziare voi che mi avete espresso la vostra vicinanza. Il mio pensiero va a chi sta combattendo questo virus, agli operatori sanitari, ai medici, agli infermieri, il virus è subdolo, si insinua in te. Non è come diciamo in Toscana “una bischerata”, arriva quando meno te lo aspetti. Dovete stare molto attenti. Mando un abbraccio speciale al mio amico Nello, che ha condiviso con me la camera di ospedale ed è come me a casa”.