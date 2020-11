Covid, Carlo Conti ricoverato a Firenze: aggiornamenti

Carlo Conti è stato ricoverato nel reparto malattie infettive dell’ospedale Careggi di Firenze. E’ quanto si apprende dalle agenzie di comunicazione. Il conduttore era risultato positivo al Covid a fine ottobre. Da casa, in isolamento, aveva condotto l’ultima puntata di Tale e Quale Show e si era collegato con La Vita in Diretta. Se inizialmente si era definito “praticamente asintomatico“, ultimi giorni aveva dato un aggiornamento sulle sue condizioni di salute: “Ora i sintomi ci cono tutti (e anche troppi!!). Questo Covid è una brutta bestia“, erano state le sue parole su Instagram corredate da un bigliettino scritto dal figlio Matteo (“Ti amiamo babbo“). L’ufficio stampa aveva rassicurato parlando di “decorso di chi ha a che fare con un virus subdolo”.

Nonostante le sue condizioni non siano (per fortuna) gravi, i medici hanno ritenuto l’aumento dei sintomi non più compatibile con l’isolamento a casa, così il conduttore è stato trasportato in ospedale. La puntata del 6 novembre di Tale e Quale Show andrà regolarmente in onda su Rai1. A condurla saranno i giudici del programma ovvero Loretta Goggi, Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello con la partecipazione di Gabriele Cirilli (qui maggiori info). Con l’augurio che Carlo Conti possa tornare il prima possibile nello studio del suo programma, che intanto si dovrebbe allungare di una settimana con la finalissima fissata a venerdì 20 novembre.

UPDATE – Carlo è intervenuto su Instagram per tranquillizzare chi gli vuole bene: