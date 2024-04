L’Isola dei Famosi 2024, l’infortunio di Marina Suma (video)

Marina Suma si infortuna durante la terza puntata de L’Isola dei Famosi 2024 (video): come sta e gli ultimi aggiornamenti in diretta

Nel corso della terza puntata de ‘L’Isola dei Famosi 2024’ in onda, stasera, lunedì 15 aprile, Marina Suma e Pietro Fanelli si sono dovuti scontrare l’una contro l’altro per guadagnarsi l’immunità. I due naufraghi, legati in vita da una corda, avevano il compito di raggiungere la bandiera e portarla alla meta. In uno scatto fisico, però, il ragazzo ha scaraventato a terra la compagna d’avventura.

Elenoire Casalegno, ha immediatamente interrotto la prova, invitando il medico di produzione ad entrare nell’area gioco per sincerarsi sulle condizioni di salute della concorrente, visibilmente dolorante.

Casalegno: “Allora in questo momento Marina sta facendo degli accertamenti medici. Appena avremo notizie sarà mia premura informarvi. C’è stato un momento di paura per lo strattone, ma attendiamo gli accertamenti. L’ho vista con il volto un po’ più disteso”

Durante la serata, l’inviata ha manifestato un certo ottimismo per la pronta ripresa dell’isolana che sta ricevendo tutte le cure del caso. Rientrerà in gioco?

La conduttrice ha deciso che, a seguito dell’incidente, Pietro e Marina hanno conservato la propria immunità. Questa sera, assieme a Khady, Alvina e al leader, Samuel Peron, non potranno essere nominati.

Nel frattempo, Aras Senol ed Edoardo Franco sono in albergo perché risultati positivi al Covid. Luce Caponegro, meno votata dal pubblico da casa nel televoto contro Peppe, Samuel e Khady, ha dovuto lasciare definitivamente il gioco. Attimi di apprensione anche per Francesco Benigno che è entrato in Palapa con qualche minuto di ritardo a seguito di un mancamento.

Chi è Marina Suma de L’Isola dei Famosi 2024? La scheda ufficiale

64 anni

Attrice e diva intramontabile, nasce al Vomero da madre napoletana e padre siciliano. La sua prima grande passione è il cinema: esordisce con Le occasioni di Rosa (1981) vincendo numerosi premi. Arriva al grande pubblico con Sapore di mare di Carlo Vanzina a cui fanno seguito diversi film comici, recitando al fianco di Verdone, Calà, Pozzetto, Greggio e molti altri.

Marina è abituata alla vita isolana: da sempre frequenta Salina, dove da bambina ha imparato a pescare, a trascorrere del tempo in solitaria e in mezzo alla natura selvaggia. Il suo animo gipsy la aiuterà a vincere questa sfida.