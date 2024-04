Perché Aras Senol ed Edoardo Franco sono assenti alla terza puntata de L’isola dei famosi 2024?

Aras Senol e Edoardo Franco de L’Isola dei Famosi 2024 positivi al Covid: ecco come stanno i due naufraghi assenti in terza puntata

Nel corso della terza puntata de ‘L’Isola dei Famosi 2024’, in onda, stasera, lunedì 15 aprile, Vladimir Luxuria ha annunciato il ritorno in gioco di Greta Zuccarello. La ballerina, nei giorni scorsi, è stata ‘ferma ai box’ perché, seppur asintomatica, è risultata positiva al Covid. Stessa sorte, per il suo compagno d’avventura, Aras Senol.

L’attore di ‘Terra Amara’, anche, oggi, è rimasto in albergo in isolamento. A lui, questa settimana, si è aggiunto anche Edoardo Franco. Anche il vincitore di ‘Masterchef’ ha contratto, in forma lievissima, il Coronavirus (Qui, il video).

Franco: “Poteva andare meglio per me. Purtroppo sono risultato anche io positivo al Covid, venerdì mattina. In questo momento, per osservare dei protocolli, non posso essere sull’Isola. Non ho sintomi. Spero di tornare lì al più presto. Mi stavo abituando, avevo trovato la mia quadra, la mia piccola dimensione. Non vedo l’ora di tornare dai miei compagni e di vivermi questa esperienza”

Senol: “Signora Vladimir sento un po’ di mal di testa. Vogliamo tornare”.

La padrona di casa consiglia allo chef di approfittare del tempo libero assieme all’attore turco per impartirgli delle lezioni di italiano. Ai due nuovi naufraghi, Luxuria confida che gli altri isolani, dandosi parecchio da fare, in settimana, sono riusciti ad accendere, in tempi record, il fuoco.

Bruganelli: “Voglio salutarli e spero tornino presto entrambi. Mi auguro che torni Aras perché non vorrei che se li vedesse passare tutti e lui resta lì su quella poltrona. Invece, ad Edoardo volevo chiedere se aveva sentito la psicologa…”

Franco: “Ovviamente qui non ho il telefono. Lo psicologo dell’Isola, lo sentirò quando lui si farà vivo. I primi due giorni di quarantena, mi sono abbattuto, si è spento il fuoco. Adesso ho ritrovato la mia vena ottimistica”

Assente, in prima battuta, anche Francesco Benigno che, durante la puntata, non si è sentito bene: “Ha avuto un mancamento, stanno facendo degli accertamenti”. Allarme rientrato e rientro in Palapa.