L’eredità speciale Sanremo venerdì 28 gennaio su Rai1

Stavolta Pretty woman lo lasciamo nel cassetto. Venerdì prossimo termina il cammino nell’etere televisivo nostrano di The voice senior 2 con la proclamazione del concorrente vincitore di questa seconda edizione del talent show di Rai1 prodotto brillantemente con la Fremantle. Ma prima dell’evento degli eventi, ovvero il Festival di Sanremo giunto ormai all’edizione numero settantadue, c’è ancora un venerdì libero nel calendario, quello del 28 gennaio ed allora per quella serata, giusto per non lasciar campo libero a quel furbetto di Alfonso Signorini, si è deciso di inserire in tutta fretta una serata di intrattenimento, se poi questa serata avrà i colori, gli umori, gli odori, i sentori del Festival di Sanremo in arrivo qualche giorno dopo ancora meglio. Ecco dunque che è arrivata l’idea: uno speciale de L’eredità, il preserale campione di ascolti di Rai1.

Ma esattamente di cosa si tratterà? Molto semplice. Avremo in studio a giocare per quel prime time di venerdì 28 gennaio 2022 i campioni più rappresentativi di tutti questi anni dell’Eredità. Vedremo dunque presso gli studi romani della Rai radio televisione Spa i volti amici di questo programma prodotto in collaborazione con Banijay e sarà un modo per rivederli e scoprire com’è cambiata la loro vita, anche in seguito ai soldini guadagnati nel corso di quella esperienza televisiva. Chissà se sarà modo di rivedere presso quegli studi Massimo Cannoletta, il campione dei campioni dell’Eredità, poi passato fra le amorevoli braccia di Serena Bortone, che lo ha chiamato come ospite fisso del suo programma di varietà Oggi è un altro giorno, in onda nei giorni feriali su Rai1 come traino dell’ottima soap campione di ascolti Il Paradiso delle signore.

Ma come si svolgerà questa serata? Vedremo gareggiare questi ex campioni del popolare gioco a premi che ogni giorno lancia l’ottimo Tg1 di Monica Maggioni su domande inerenti a temi sanremesi. La particolarità è che alcune di queste domande prevederanno come risposta personaggi legati al Festival. In prevalenza verranno citati ovviamente i cantanti, ma si parlerà anche di personaggi collaterali che hanno svernato nella ridente cittadina ligure in provincia di Imperia. Conduttori, conduttrici, vallette, collaboratrici, opinioniste, giornaliste, giornalisti, modelle, attrici, sportive, dirigenti Rai e chi più ne trova più ne metta.

La particolarità è che molti di questi personaggi saranno poi ospiti dello speciale Eredità Sanremo in studio, intervistati dal bello e bravo Flavio Insinna, che avrà cura di condurre anche questa versione speciale dell’Eredità. L’appuntamento dunque per tutto questo è fissato per la serata di venerdì 28 gennaio 2022, subito dopo Soliti ignoti il ritorno, naturalmente dalle frequenze della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo.