Con le loro fiction hanno regalato emozioni, risate e qualche colpo di scena al pubblico di Raiuno (su cui da poco è appena andato in onda Sei donne – Il mistero di Leila, da loro creata e scritta). Ora, Ivan Cotroneo e Monica Rametta preparano il loro debutto su Netflix con La vita che volevi, la loro prossima serie tv.

Le riprese dei sei episodi della prima stagione sono in corso tra Lecce, il Salento e Napoli. Dietro la macchina da presa di una storia che viene definita “di legami, amicizia e scoperta, che racconta della felicità che crediamo di volere (programmata, ordinata, semplice) ma anche di quella che ci sorprende, che scombina la vita” c’è lo stesso Cotroneo, che torna così all’esperienza di regista di una serie tv dopo aver diretto le due stagioni de La Compagnia del Cigno.

La vita che volevi segna anche un importante passo avanti per la serialità italiana: sarà infatti la prima serie ad avere come protagonista (e non come personaggio comprimario) un’attrice transgender, vale a dire Vittoria Schisano. Sarà lei ad interpretare il ruolo di Gloria, il cui passato torna prepotentemente nella sua vita, con effetti anche su chi la circonda.

Stando alla sinossi fornita da Netflix, Gloria è convinta di aver trovato la felicità a Lecce, dove ha fondato una piccola agenzia turistica e trovato l’amore con Ernesto ma, un giorno, la sua vita viene sconvolta dall’arrivo di Marina (Pina Turco), sua amica ai tempi dell’università a Napoli, prima che Gloria iniziasse il suo percorso di transizione.

Marina porta con sé Andrea (Nicola Bello) e Arianna, i figli avuti da due diverse relazioni, ed è incinta di un terzo, il cui padre è Pietro (Alessio Lapice), un giovane dal carattere passionale e forse anche pericoloso. Gloria preferirebbe non riallacciare i rapporti con Marina, lei le ricorda una parte della sua vita che vorrebbe dimenticare.

Marina nasconde però molti segreti e presto in scena arriverà anche Sergio (Giuseppe Zeno), il padre di Arianna, un uomo tutto d’un pezzo fin da subito molto diffidente nei confronti di Gloria. Per lei, è giunto il momento di fare i conti con “la vita che voleva”, il suo passato e il suo futuro, per scoprire che la felicità a volte arriva in forme inaspettate e che l’amore è l’unica forza capace di rendere la vita degna di essere vissuta.

La serie è prodotta per Netflix da Banijay Studios Italy e da Massimo Del Frate, Head of Drama della casa di produzione che, in questi anni, ha portato in tv serie come Luce dei tuoi occhi, Un professore, Lea un nuovo giorno e Cops-Una banda di poliziotti. Netflix non ha annunciato una data di uscita de La vita che vorrei, che potrebbe essere disponibile tra questo o il prossimo anno.