La Talpa – Who is the mole ha preso ufficialmente il via. Il reality show Mediaset è tornato con il suo carico di action, dinamiche, indizi, prove, tensioni e strategie.

La novità più interessante è che per la prima volta Mediaset mette al centro il reality su due piattaforme: la tv lineare, grazie alle prime serate su Canale 5, e in streaming, tramite contenuti esclusivi per Mediaset Infinity. Una vera esperienza di visione totalmente nuova.

In arrivo La Talpa Detection su Mediaset Infinity: quando

A proposito, Mediaset ha pensato ad una formula crossmediale, sperimentale e innovativa che ogni settimana anticiperà la messa in onda televisiva dell’iconico reality di Canale 5.

Tenendo un filo conduttore alla narrazione di questa nuova stagione, da giovedì 7 novembre arriva La Talpa Detection, il format pensato per Mediaset Infinity (qui la pagina con video esclusivi) che metterà il focus sugli elementi di investigazione e action del programma.

Alla conduzione c’è Diletta Leotta.

Cosa è La Talpa Detection?

La Talpa Detection vuole evidenziare il ritmo e l’azione nel reality, rendendo le missioni e le prove fisiche il fulcro dello spettacolo, ogni episodio riserverà la quantità giusta di adrenalina. I concorrenti (che vivranno a stretto contatto per 6 settimane) affrontano ostacoli sempre più ardui per rimanere in gioco. Una gara senza esclusione di colpi.

Un aspetto fondamentale di questa nuova edizione è l’accento sull’investigazione.

Si sa che svelare l’identità della Talpa è l’obiettivo del programma. In La Talpa Detection le indagini si intensificano, diventando più intricate e tattiche. Il pubblico viene quindi attratto e portato a capire sotto quale nome si nasconde la Talpa fra sospetti, indizi celati e colpi di scena che lo tengono attaccato allo schermo, mentre i concorrenti tentano di identificare la Talpa.

Come in un avvincente giallo da decifrare, le investigazioni danno man forte alla tensione e al mistero che sono il sale di questa competizione.

La Talpa – Who is the mole, i concorrenti

Ricordiamo i protagonisti di questa edizione sono: Lucilla Agosti, Elisa Di Francisca, Alessandro Egger, Ludovica Frasca, Orian Ichaki, Marina La Rosa, Marco Melandri, Andreas Muller e Veronica Peparini (che giocano in coppia), Andrea Preti, Gilles Rocca.