Orian Ichaki: chi è la concorrente de La Talpa 2024

Da martedì 5 novembre debutta, ‘La Talpa – Who is the mole’, in prima serata, su Canale 5. Tra le concorrenti di questa nuova attesissima edizione del reality show, troviamo anche Orian Ichaki.

Conosciamola meglio:

Chi è Orian Ichaki de La Talpa? Età, lavoro, Instagram

Dalla sua scheda ufficiale sappiamo che “è una modella nata a Herzliya, in Isreale, il 2 marzo, ma negli ultimi anni si è trasferita in Italia. Diventa nota grazie a delle campagne pubblicitarie per importanti brand di moda, tra cui Guess e Tezenis, di cui è stata testimonial.

Le sue collaborazioni con rinomati marchi di alta moda hanno consolidato la sua reputazione come icona di stile e modello di riferimento per molti designer. Ha sfilato per le più importati case di moda, da New York a Tokyo passando per Milano e Parigi.

Gestisce un marchio di gioielli insieme al fratello Ran.

Orian Ichaki non ha mai rivelato ufficialmente la sua età. La modella israeliana ha mantenuto segreti i dettagli sulla sua data di nascita, alimentando così congetture e ipotesi tra i suoi fan.

Orian è un’appassionata di viaggi e avventure, adorando esplorare nuovi luoghi e immergendosi in diverse culture. Queste esperienze spesso ispirano il suo lavoro.

Inoltre, è una grande sostenitrice del fitness e del benessere, dedicando parte del suo tempo alla palestra per mantenere uno stile di vita sano ed equilibrato.

Nel 2024 ha partecipato a ‘Ciao Darwin’ come Madre Natura”.

Non riesco a credere che questo viaggio finisca già e che sono l’Ultima Madre Natura del programma per sempre.

Voglio dire grazie di cuore a tutte le persone fantastiche che hanno fatto parte di tutto questo.

Il suo profilo Instagram @orian_ichaki, ad oggi, conta oltre 55500 fedelissimi followers.

E’ alta 176 cm. Le sue misure sono 84 – 64 – 92. Ha i capelli biondi e gli occhi verdi. Come misura di scarpe porta il numero 39.