Ludovica Frasca: chi è la concorrente de La Talpa 2024

Da martedì 5 novembre debutta, ‘La Talpa – Who is the mole’, in prima serata, su Canale 5. Tra le concorrenti di questa nuova attesissima edizione del reality show, troviamo anche Ludovica Frasca.

Conosciamola meglio:

Chi è Ludovica Frasca de La Talpa? Età, lavoro, Instagram

Nella sua scheda ufficiale si legge che “nata a Napoli il 15 novembre 1992, dopo la maturità lascia la sua città e si trasferisce a Milano dove si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza. Prima di arrivare alla tv, si fa conoscere per la sua partecipazione a Miss Italia inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo proprio grazie a Striscia la Notizia, in cui è velina insieme a Irene Cioni e, sempre in quel periodo, co-conduce Paperissima Sprint.

Nel 2017, presenta al fianco di Simone Rugiati Street Food Battle, programma culinario in onda su Italia 1 che vedeva sfidarsi i migliori food trucker del Paese.

Oggi è un’influencer, ma la sua passione per la televisione è ancora molto forte: spesso, infatti, è ospiti di diversi programmi di attualità delle reti Mediaset”.

Spesso, è, tra le opinioniste di ‘Pomeriggio Cinque’, in contenitore pomeridiano di Canale 5 condotto da Myrta Merlino.

Ha recitato anche in ‘Mafia Wars’ (2024),’American Spark’ e ‘Athena Saves Christmas’. È sposata con Frank Faricy dal marzo 2021.

“Ho scelto di partecipare perché era un programma che mi piaceva da piccolina. Adesso ritorna dopo tanti anni in una veste super nuova… sono onorata. Tra la paure… quella di rimanere sola, l’altezza, i ragni. Ne ho tantissime. Sono molto brava a mantenere un segreto”

Ha un profilo Instagram @ludovicamf che, ad oggi, conta oltre 654 mila fedelissimi follower.

Nel 2020, in qualità di protagonista, ha partecipato al video musicale, ‘Che poi’ di Carl Brave. Come attrice, ha fatto parte del cast di ‘Svegliati amore mio’ con la regia di Simona Izzo e Ricky Tognazzi.

Parla fluidamente inglese. E’ alta 173 cm.