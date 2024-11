Andrea Preti: chi è il concorrente de La Talpa 2024

Da martedì 5 novembre debutta, ‘La Talpa – Who is the mole’, in prima serata, su Canale 5. Tra i concorrenti di questa nuova edizione del reality, troviamo anche Andrea Preti.

Conosciamolo meglio:

Chi è Andrea Preti de La Talpa? Età, lavoro, Instagram

Nella sua scheda ufficiale si apprende che “nasce a Copenaghen il 06/06/1988 da madre e padre italiani, emigrati in Danimarca per aprire un ristorante. In varie interviste racconta di aver sofferto molto la separazione dei genitori. Da adolescente decide di seguire la madre e tornare a vivere con lei in Italia, a Pavia”

Nella vita lavora come cameriere, barman e modello ma il suo sogno, sin da piccolo, è quello di fare l’attore, tant’è che studia recitazione sia in Italia che a New York.

I primi passi nel mondo della TV li compie nel 2012, nello spot pubblicitario della birra Ichnusa ma il vero debutto arriva nel 2013 con un ruolo nella fiction Furore di Canale 5.

L’esordio alla regia invece arriva l’anno seguente con One More Day in cui recita accanto a Stefania Rocca.

Nel 2016 sbarca sull’Isola dei Famosi. Dal 2017 al 2021 prende parte a diversi film italiani e internazionali e alla serie TV Un professore, in cui recita accanto ad Alessandro Gassman”.

Ha 36 anni e vive a Roma. E’ nato sotto il segno dei Gemelli. Ama i cavalli e surfare. Ha un ristorante di cucina biologica.

Scrive e produce film.

“Ho deciso di partecipare a La Talpa perché credo che sia una esperienza da provare nella vita. Mi voglio mettere in gioco. Voglio far parte di questo gruppo di persone fantastiche. La mia più grande paura sono le persone”.

Ha preso parte come protagonista al video musicale “Vieni con me” di C. Galiazzo regia di A. D’Alatri e a quello di ‘Alla fine’ di R. Zeroper, diretto da Alessandro D’Alatri.

Ha un profilo Instagram @andreapreti88 che, ad oggi, conta oltre 714 mila followers.