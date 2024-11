Lucilla Agosti: chi è la concorrente de La Talpa 2024

Da martedì 5 novembre debutta, ‘La Talpa – Who is the mole’, in prima serata, su Canale 5. Tra le concorrenti di questa nuova attesissima edizione del reality show, troviamo anche Lucilla Agosti.

Conosciamola meglio:

Chi è Lucilla Agosti de La Talpa? Età, lavoro, Instagram

Nella sua scheda ufficiale si legge che “nasce a Milano il 08/09/1978.

Studia teatro e danza a Milano, lavorando fin da giovanissima. Uno dei primi provini le permette di debuttare in tv nel 2000, scelta come una dei primi 5 dj di All Music. Lì diventa il volto di riferimento delle interviste ai cantanti di musica italiana con il programma quotidiano Azzurro. Da qui la musica la accompagnerà nella maggior parte dei programmi tv che la vedono protagonista, fino ad arrivare al Dopofestival di Sanremo nel 2008, in compagnia degli ELIO e Le Storie Tese, passando da programmi come “Buona la prima”, “Bionda anomala” e “Mistero”.

Nel 2009, conduce su Raidue ‘Italian Academy 2’, talent show interamente dedicato alla danza.

Nel 2012 è opinionista della nona stagione de ‘L’Isola dei famosi’.

Lucilla dimostra anche capacità recitative, prendendo parte in alcune serie tv italiane di successo come ‘Camera Cafè’ (2004), ‘Distretto di Polizia’ (2010-2012) e alcuni film con la regia di Alessandro D’Alatri, Renzo Martinelli e Pappi Corsicato, con cui approda al Festival di Venezia.

Nel 2023 insieme a Massimiliano Rosolino ed Enrico Bertolino racconta l’Italia alle prese con la transazione energetica nel programma ‘Energie in viaggio’ su Rete4.

In radio conduce Cari Amici di R101, quotidiano dalle 12 alle 14, e sul web troviamo tutte le sue video-interviste ai protagonisti del Festival di Sanremo 2024 e dei musicisti che passano a trovarla. Nel 2021 ha scritto il suo primo romanzo “Se esplodi fallo piano”, edito da Mondadori”.

Ha un profilo Instagram @lucillagosti che, ad oggi, conta oltre 137 mila followers.

E’ del segno della Vergine. Il suo ascendente è Leone ma ha molti pianeti in Scorpione.

“Ho scelto di partecipare perché, secondo me, per me, questo è un treno che si è fermato nella stazione giusta. Non potevo non salire. Da questa esperienza, mi aspetto di riuscire davvero a capire delle cose che, magari, non ho avuto modo di capire di me. Avere la capacità, che sono molto empatica, di darmi agli altri, di stare attenta. Probabilmente, in questa esperienza lavorativa, devi usare di più la testa che il cuore e la pancia”.