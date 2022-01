La pupa e il secchione 2022: le ultime su concorrenti e giurati

La pupa e il secchione si appresta a tornare a breve sui teleschermi italiani, precisamente su Italia 1 con una edizione nuova di zecca che sarà governata dalla bella e brava Barbara D’Urso che per un po’ di tempo abbinerà le sue prestazioni lavorative del programma quotidiano di infotaiment Pomeriggio 5, diffuso da Canale 5, a quelle di padrona di casa di questo programma di varietà, che però sarà diffuso non dalla rete ammiraglia del gruppo radiotelevisivo fondato da Silvio Berlusconi, ma dalla rete cadetta di Mediaset.

Il programma, come già noto, sarà diverso alle sue ultime edizioni andate in onda che erano realizzate con uno stile quasi documentaristico, tornando un po’ alle sue origini, con uno studio, magari pure in diretta, con conseguenti ritmi e modulazioni più sullo stile del prime time del Grande fratello, per dirla in maniera sostanziale. Il mood del programma è noto, vediamo cioè un serie di personaggi, più o meno celebri, che si devono confrontare con il fantastico mondo della cultura, a fronte di altri che con questo tipo di mondo non hanno avuto molto a che fare.

Vediamo dunque le ultime informazioni in nostro possesso su questo ritorno televisivo. Partiamo dai concorrenti di questo programma che vedrà in campo un cast composto da un mix di personaggi noti e meno noti al grande pubblico televisivo. In questa ottica potremmo vedere far parte del gruppo Flavia Vento, Paola Caruso, Asia Valente ed Aristide Malnati.

Per quel che riguarda la giuria della Pupa e il secchione che interagirà in studio con i concorrenti e con la conduttrice del programma, dopo il no di Cristiano Malgioglio, ci sono in campo i nomi di Antonella Elia e direttamente dal Grande fratello vip 6 la rampante Soleil Sorge, quest’ultima in una operazione che ricorda un po’ quello che successe lo scorso anno quando Tommaso Zorzi, volto emergente e vincitore del Grande fratello vip 5, partecipò nelle vesti di opinionista all’Isola dei famosi 2021.