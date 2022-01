Cristiano Malgioglio: “Sono stato contattato per la Pupa e il secchione, ma ho altri progetti”

L’appuntamento è già fissato per la prossima primavera di Italia 1, quando tornerà in onda il popolare varietà La pupa e il secchione. Questa nuova edizione dello storico programma d’intrattenimento prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy tornerà in qualche modo alle sue origini, infatti dopo le ultime serie che lo hanno visto diventare più un prodotto da montaggio fuori studio, questa edizione 2022 tornerà in studio. Il programma infatti, secondo le ricostruzioni più attendibili rispetto alla sua preparazione, andrà in onda da studio e probabilmente pure in diretta. Del resto Barbara D’Urso, che da lunedì prossimo torna al timone di Pomeriggio 5 e colei che condurrà la nuova serie della Pupa e il secchione, da sempre da il meglio di se in programmi in diretta e da studio e stavolta vuole fare le cose davvero in grande. Si è molto parlato negli ultimi tempi di chi farà parte del cast di questa trasmissione, in particolare dei giurati/opinionisti che dovranno in qualche modo punteggiare i vari momenti del programma. Fra i nomi che sono circolati nelle ultime ore c’è anche quello di Cristiano Malgioglio, rilanciato in particolare da Oggi che parla di un corteggiamento da parte di Mediaset per convincerlo a far parte del programma. Ebbene, a questo proposito TvBlog ha voluto chiamare direttamente il giurato dello show del sabato sera di Rai1 Tali e quali per sentire dalla sua stessa voce come stanno le cose. Ecco cosa ci ha detto Malgioglio rispetto alla notizia circolata di un suo coinvolgimento nella nuova edizione della Pupa e il secchione:

Non è così, non parteciperò alla Pupa e il secchione. Mi avevano contattato ma ho dovuto purtroppo declinare l’invito, perchè ho altri progetti futuri incompatibili con la partecipazione a questo programma, che per altro ritengo molto bello e divertente. Ringrazio di cuore Mediaset e Barbara per l’invito, ma come ho detto ho altri progetti nel mio futuro professionale. In bocca al lupo a chi lo farà.

Ecco dunque la smentita di Cristiano Malgioglio rispetto ad una sua partecipazione alla nuova edizione della Pupa e il secchione. Secondo quanto apprendiamo, il nuovo progetto di cui Malgioglio accenna, potrebbe essere la sua partecipazione come giurato in un talent show che andrà in onda su uno dei canali della tv portoghese. Su questo saremo più precisi in futuro. Anche Piero Chiambretti, di cui vi abbiamo già dato conto tempo fa, era in predicato di far parte della nuova serie della Pupa e il secchione. Per quel che riguarda il cast della trasmissione tutto è davvero in itinere. I nomi che circolano come giurati/opinionisti, per altro riportati anche dal sito Bubino blog sono quelli di Simona Izzo, magari con il marito Ricky Tognazzi, quindi ci sarebbe la bella e brava Antonella Elia, quindi perchè no la “rinata” Laura Freddi e la showgirl Flavia Vento, quest’ultima in bilico fra il ruolo di opinionista e quello di Pupa, entrambi ruoli che potrebbe ricoprire con piena dignità artistica. Non è escluso che si possa poi pescare nell’infinito universo di fuori usciti del Grande fratello vip.