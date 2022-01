Al Grande Fratello VIP è tempo di risposte dirette per Alex Belli. Dopo la sfuriata della scorsa puntata che ha portato all’allontanamento dell’attore dallo studio, Alfonso Signorini ha apparecchiato la resa dei conti. Alex infatti è tornato in studio per chiarire i dubbi una volta per tutte, non prima di aver anticipato l’argomento nella casa. Il conduttore ha mostrato il tweet in cui Belli prendeva le distanze dal ‘GAME’ come da lui scritto, nel suo stile. Subito dopo è stata mostrata l’Instagram story di Alex in cui mostra di essere in volo per mete (poi mai rivelate)

I commenti in casa non sono mancati, Delia Duran: “Non vedevo l’ora che andasse via dall’Italia, ora mi posso divertire. Ora mi posso raccontare, mi sento una donna libera“. Soleil: “Avrebbe dovuto finire il suo GAME da metà dicembre, ma dovrebbe prendere però delle posizioni o chiedere scusa a sua moglie…“.

Le domande di Alfonso Signorini ad Alex Belli:

In questo momento quante donne ami?

Amo una donna che è Delia, mia moglie, l’altra metà che mi completa. Poi amo Soleil, un amore diverso: anti convenzionale. Lei lo sa, il fatto che lei ti prende di testa. E’ enigmatica. Ha due lati, uno dolce e uno duro. E’ la prima volta che mi innamoro di una donna di cui ti prende talmente tanto che tutto il resto diventa meno importante. Anche con Delia abbiamo avuto la stessa cosa (e continua) ma sono due donne diverse.

Cos’ha Soleil che Delia non ha?

Ha uno sguardo che ti penetra, ti scandaglia dentro. Abbiamo passato notti a cercare di capirci, quando incontri un’anima come la sua è veramente una fortuna. Quando usiamo la parola amore è per tutto quel mondo che abbiamo vissuto.

Ti spiace che solo tu hai detto che sei innamorato di lei e non lei di te?

Nel primo confessionale che abbiamo fatto insieme abbiamo risposto ad una domanda: “Cosa c’è tra di voi?” noi abbiamo risposto amore.

Cosa ti manca di Delia?

Tutto. E’ una donna complessa sicuramente, ma è una donna pazzesca. Noi abbiamo lottato per quello che siamo, ho lottato per lei.

Se tu dovessi rinunciare ad una delle due a chi rinunceresti e perché?

Rinuncerei a Soleil, all’amicizia con lei per i progetti di vita che ho messo in piedi e per il grande amore con Delia. Al contempo rinuncerei a Delia per quella cosa unica che ho trovato con Sole e che molto probabilmente non riuscirei a trovare con nessun’altra. Sono due mondi diversi, una è un’amica e una è mia moglie.

Visto che non rinunci a nessuna delle due. Faresti l’amore con tutte e due?

Io l’ho già fatto in modo diverso. Con Soleil ci siamo posseduti cerebralmente, abbiamo fatto l’amore dal primo momento che ci siamo incontrati.

Sotto le coperte con Soleil cosa avete fatto?

C’è stata una grandissima complicità erotica. Parliamo dei peccatori, ma non parliamo del peccato.

Hai mai fatto l’amore con un uomo?

Ho condiviso con un uomo, con grande complicità di una donna. L’amore libero, non ha confine di genere

Come andrà a finire questa storia?