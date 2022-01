Alex Belli: “Grande Fratello Vip 2022? Non è più il mio game”

Dopo la cacciata di Alfonso Signorini durante l’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip 2022‘, Alex Belli, rientrato in studio fino alla fine della diretta, si è sfogato sui propri social, rivelando, in qualche modo, di non voler prendere più parte alla trasmissione e ai confronti a tre con la moglie Delia Duran e l’amica Soleil Sorge:

GAME OVER ❌

Ritorno nella mia FACTORY creativa, dove vivo con anime dove non abbiamo bisogno di etichettare, scatolare e definirci… In quel magico mondo, per il quale abbiamo tanto lottato che si chiama LIBERTÀ di espressione di VITA.

Non è più il mio GAME! #alexbelli — ALEX BELLI (@AXBproduction) January 25, 2022

Resterà fermo sulle proprie posizioni?

Nel frattempo, ieri sera, in casa, i ‘Vipponi’ hanno commentato i continui ed interminabili siparietti tra i tre protagonisti della SAD. In particolare, Davide Silvestri è sempre più convinto che l’ex protagonista di ‘Centovetrine’ e la dolce consorte abbiano un accordo segreto per tenere viva l’attenzione sulla loro coppia:

Alex è talmente bravo a parlare, ad usare la dialettica, che poteva chiudere tutto in pochi istanti. A lui sarebbero bastate tre parole, una a te ‘Sole sono innamorato di te’, a Delia ‘non ti voglio più’ e basta. Cosa ci vuole? Se non lo dice – e ne sarebbe capace – significa che non vuole fare chiarezza. Quindi se non vuole fare chiarezza c’è qualcosa dietro. La verità è che chiudere questo teatrino non gli fa comodo. Perché se chiude è finito tutto e si spengono i riflettori. Io se avessi qui la mia ragazza le direi ‘amore usciamo, il nostro rapporto vale più di tutto.

Nelle ultime ore, sul proprio account Instagram, Belli ha voluto far intendere (con la scritta eloquente Bye bye Italy) che è partito per una meta misteriosa fuori dal Belpaese.

