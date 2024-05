MTV Cribs Italia, adattamento italiano dell’omonimo format storico di Paramount in onda dal lontano 2000, torna con la sua quarta stagione che andrà in onda su MTV a partire dal 26 maggio 2024. Il docu-reality che entra nelle case di vip e influencer sarà disponibile anche su Paramount+.

MTV Cribs Italia è una produzione Paramount Italia realizzata per MTV in collaborazione con Stand By Me.

MTV Cribs Italia 4: quando andrà in onda?

La nuova stagione di MTV Cribs Italia andrà in onda a partire da domenica 26 maggio 2024 alle ore 21 su MTV (canale 131 di Sky e in streaming su NOW) con due nuovi episodi ogni settimana.

MTV Cribs Italia 4: le prime puntate

Puntata 26 maggio 2024

Nel primo episodio di MTV Cribs Italia, i telespettatori andranno a Roma per entrare nella casa dorata di Valeria Marini. Nel corso della puntata, la Marini mostrerà la sua cabina armadio piena di abiti di alta moda, alcuni suoi cimeli del cinema e della televisione, tra i quali foto con vari artisti, e i suoi angeli e opere d’arte da collezione. Per finire, verrà mostrata anche la “stanza della magia” di Valeria Marini e ammirare la vista su Piazza di Spagna.

A seguire, MTV Cribs entrerà nella casa di Giancarlo Fisichella. L’ex pilota di Formula 1 e della Ferrari guiderà il pubblico alla scoperta della sua lussuosa villa con piscina e vasche idromassaggio, l’ampio salone, il suo ufficio, le tute da corsa e uno speciale mobile di design in cui custodisce i suoi trofei.

Puntata 2 giugno 2024

Nel secondo doppio appuntamento di MTV Cribs Italia, i telespettatori vedranno la casa della cantante Bianca Atzei e del suo compagno, la Iena Stefano Corti e, a seguire, la casa del rapper Shade.

MTV Cribs Italia 4: i protagonisti

Gli altri protagonisti della quarta stagione di MTV Cribs Italia saranno il rapper Piotta, il divulgatore scientifico e youtuber Barbascura X, lo chef Daniele Rossi, la personal trainer e conduttrice Jill Cooper, gli ex rugbisti e oggi personaggi televisivi Martin Castrogiovanni e Alvise Rigo, il chirurgo Giacomo Urtis, lo stilista Alessandro Enriquez, Sabrina Salerno, Elisa Maino e Giulia Salemi.

MTV Cribs Italia sui social

È possibile seguire il programma sui social sui profili ufficiali di MTV Italia di Facebook, Instagram, X, TikTok e YouTube e anche sul sito ufficiale di MTV Italia.

Sui social, verranno condivisi anteprime, momenti topici, contenuti originali e format video esclusivi riguardanti i protagonisti delle varie puntate.

MTV Cribs Italia su Paramount+, streaming

Per quanto riguarda il servizio di streaming Paramount+, la quarta stagione del programma sarà disponibile a partire dal 27 maggio 2024.

Il programma sarà visibile in streaming anche su NOW.